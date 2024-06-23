Графика отключений 23 июня. Укрэнерго предупреждает об изменениях
Категория
Украина
Дата публикации

Графика отключений 23 июня. Укрэнерго предупреждает об изменениях

ДТЭК
свет
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В воскресенье, 23 июня, графики отключений электроэнергии начнут действовать на 8 часов раньше.

Главные тезисы

  • Графики отключений электроэнергии 23 июня в Украине претерпели изменения и начнут действовать на 8 часов раньше.
  • Пресс-служба ДТЭК официально подтвердила изменения в графиках отключений, которые теперь будут применяться с 11:00 до 23:00.
  • ДТЭК предупреждает, что это не окончательное решение, поэтому изменения в графиках все еще возможны.

В Украине снова изменились графики отключений электроэнергии

По указанию "Укрэнерго”, графики почасовых отключений электроэнергии будут применять с 11:00 до 23:00, а не с 19:00, как объявлялось ранее.

Эту информацию официально подтвердила пресс-служба ДТЭК.

Причины такого решения пока не сообщаются.

Сегодня стабилизационные отключения начнутся раньше. По указанию “Укрэнерго” графики будут действовать с 11:00 до 23:00. В случае изменений будем оперативно вас информировать на нашем телеграмм-канале, — сказано в сообщении ДТЭК.

Россия атаковала энергообъекты в двух регионах Украины

Как уже упоминалось ранее, в ночь на 22 июня армия РФ совершила новые атаки на энергетические объекты оператора системы передачи в южном и западном регионах.

Речь идет о Запорожской и Львовской областях.

Согласно последним данным, на одном из объектов в результате обстрела повреждено оборудование. Пострадали два энергетика, их доставили в больницу.

Также при обстреле отключалась воздушная линия электропередачи в восточном регионе, что привело к снижению нагрузки на генерирующем объекте. Последствия уточняются, — сообщили в ведомстве.

Кроме того, указано, что в Запорожской области пострадали два энергетика, их доставили в больницу.

На месте атак были оперативно проведены аварийно-возобновляемые работы.

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