Графика отключений 23 июня. Укрэнерго предупреждает об изменениях

В воскресенье, 23 июня, графики отключений электроэнергии начнут действовать на 8 часов раньше.

В Украине снова изменились графики отключений электроэнергии

По указанию "Укрэнерго”, графики почасовых отключений электроэнергии будут применять с 11:00 до 23:00, а не с 19:00, как объявлялось ранее.

Эту информацию официально подтвердила пресс-служба ДТЭК.

Причины такого решения пока не сообщаются.

Сегодня стабилизационные отключения начнутся раньше. По указанию “Укрэнерго” графики будут действовать с 11:00 до 23:00. В случае изменений будем оперативно вас информировать на нашем телеграмм-канале, — сказано в сообщении ДТЭК. Поделиться

Россия атаковала энергообъекты в двух регионах Украины

Как уже упоминалось ранее, в ночь на 22 июня армия РФ совершила новые атаки на энергетические объекты оператора системы передачи в южном и западном регионах.

Речь идет о Запорожской и Львовской областях.

Согласно последним данным, на одном из объектов в результате обстрела повреждено оборудование. Пострадали два энергетика, их доставили в больницу.

Также при обстреле отключалась воздушная линия электропередачи в восточном регионе, что привело к снижению нагрузки на генерирующем объекте. Последствия уточняются, — сообщили в ведомстве. Поделиться

Кроме того, указано, что в Запорожской области пострадали два энергетика, их доставили в больницу.