Графика отключений 23 июня. Укрэнерго предупреждает об изменениях

В воскресенье, 23 июня, графики отключений электроэнергии начнут действовать на 8 часов раньше.
Главные тезисы
- Графики отключений электроэнергии 23 июня в Украине претерпели изменения и начнут действовать на 8 часов раньше.
- Пресс-служба ДТЭК официально подтвердила изменения в графиках отключений, которые теперь будут применяться с 11:00 до 23:00.
- ДТЭК предупреждает, что это не окончательное решение, поэтому изменения в графиках все еще возможны.
В Украине снова изменились графики отключений электроэнергии
По указанию "Укрэнерго”, графики почасовых отключений электроэнергии будут применять с 11:00 до 23:00, а не с 19:00, как объявлялось ранее.
Эту информацию официально подтвердила пресс-служба ДТЭК.
Причины такого решения пока не сообщаются.
Россия атаковала энергообъекты в двух регионах Украины
Как уже упоминалось ранее, в ночь на 22 июня армия РФ совершила новые атаки на энергетические объекты оператора системы передачи в южном и западном регионах.
Речь идет о Запорожской и Львовской областях.
Согласно последним данным, на одном из объектов в результате обстрела повреждено оборудование. Пострадали два энергетика, их доставили в больницу.
Кроме того, указано, что в Запорожской области пострадали два энергетика, их доставили в больницу.
На месте атак были оперативно проведены аварийно-возобновляемые работы.
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