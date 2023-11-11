ГУР организовало бавовну на стратегических предприятиях в России — источники

Представители Главного управления разведки Минобороны могут быть причастны к последним инцидентам со взрывами и пожарами на стратегических промышленных объектах на территории России.

Что известно о причастности ГУР к последним инцидентам с хлопком в России

Отмечается, что взрывы на Котовском пороховом заводе в Тамбове и Конструкторском бюро машиностроения в городе Коломна Московской области могут являться спецоперацией ГУР.

Что известно о последних инцидентах с хлопком на стратегических предприятиях в России

В ночь на 11 ноября на Котовском пороховом заводе в Тамбовской области РФ загорелся пожар, а перед этим на территории предприятия раздались взрывы.

Отмечается, что пожар начался около 23:30, очевидцы сообщали о звуках взрывов перед ним.

Паломничество пожара составило около 300 квадратных метров, спасателям удалось его погасить за полтора часа.

В Коломне в Московской области вечером 10 ноября раздались взрывы. Их слышали недалеко от корпорации "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ), где производят "Кинжалы" и "Искандеры".

В то же время, пропагандистский канал Mash заявил о якобы сбитии беспилотника вблизи КБМ. По их данным, пострадавших в результате атаки нет, а у завода полицейские перекрыли движение.

РосСМИ сообщают, что сбитый беспилотник якобы упал на крышу предприятия. В двух корпусах вылетели окна, а также пострадали кровля и обшивка.

Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО якобы сбили два украинских БПЛА над территориями Смоленской и Московской областей.

Научно-производственная корпорация "КБ машиностроения" (КБМ) в Коломне – один из ведущих российских конструкторских и научно-производственных центров в области военной техники.

КБМ производит, среди прочего, ракеты "Кинжал", а также "Искандер". Компания входит в холдинг "Высокоточные комплексы" государственной корпорации "Ростех". Возглавляет КБМ Сергей Питиков.

По данным СМИ, часть товаров, необходимых для производства "Кинжалов", завозят из Европы. КБМ получает камеры тепла и холода компании Espec от московского ООО "Остек-Тест", которое импортирует их из Польши.