Из Газы выпустят иностранцев — СМИ о договоренности США, Египта и Израиля

Договоренность предусматривает, что иностранные граждане, которых застала эскалация на территории Газы, смогут выехать оттуда в Египет через пункт пропуска Рафах во второй половине дня субботы, 14 октября.
Иностранцы смогут уехать из Газы
Соединенные Штаты, Израиль и Египет достигли договоренности о том, чтобы иностранные граждане в секторе Газа могли покинуть регион.
Об этом сообщают The Times of Israel и The Washington Post.
Журналисты получили информацию от египетских должностных лиц на условиях анонимности.
Договоренность предусматривает, что иностранные граждане, которых застала эскалация на территории сектора Газы, смогут выехать оттуда в Египет через пункт пропуска Рафах во второй половине дня субботы, 14 октября. К переговорам также якобы был привлечен Катар.
По словам одного из собеседников, и Израиль, и ХАМАС и группа "Исламистский джихад" согласились не создавать угрозы и не мешать выезду иностранцев. Вдобавок, продолжаются переговоры о том, чтобы впустить в сектор транспорт с гуманитарной помощью для гражданского населения через этот же пункт пропуска.
Договоренность не распространяется на иностранцев, оказавшихся в заложниках после набега ХАМАС на израильские селения.
ЦАХАЛ обратился с предупреждением к жителям Палестины
По словам главного спикера армии Израиля контр-адмирала Даниэля Хагари, бойцы ЦАХАЛ начали активно готовиться к следующим этапам войны с боевиками ХАМАС.
Речь идет и о юге, и о севере, и о центре Палестины.
Учитывая этот момент, он призвал палестинцев эвакуироваться на севере.
Он также обратил внимание на то, что уже сотни тысяч мирных палестинцев уже выехали с севера Сектора Газы на юг после предупреждений о том, что вскоре Вооруженные Силы Израиля нанесут удар. Однако не все успели это сделать.
По словам Хагари, террористы давят на местное население и мешают ему эвакуироваться, "поскольку лидеры организации скрываются за ними".
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-