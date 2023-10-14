Из Газы выпустят иностранцев — СМИ о договоренности США, Египта и Израиля
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Мир
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Из Газы выпустят иностранцев — СМИ о договоренности США, Египта и Израиля

Газа
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Источник:  The Times of Israel

Договоренность предусматривает, что иностранные граждане, которых застала эскалация на территории Газы, смогут выехать оттуда в Египет через пункт пропуска Рафах во второй половине дня субботы, 14 октября.

Иностранцы смогут уехать из Газы

Соединенные Штаты, Израиль и Египет достигли договоренности о том, чтобы иностранные граждане в секторе Газа могли покинуть регион.

Об этом сообщают The Times of Israel и The Washington Post.

Журналисты получили информацию от египетских должностных лиц на условиях анонимности.

Договоренность предусматривает, что иностранные граждане, которых застала эскалация на территории сектора Газы, смогут выехать оттуда в Египет через пункт пропуска Рафах во второй половине дня субботы, 14 октября. К переговорам также якобы был привлечен Катар.

По словам одного из собеседников, и Израиль, и ХАМАС и группа "Исламистский джихад" согласились не создавать угрозы и не мешать выезду иностранцев. Вдобавок, продолжаются переговоры о том, чтобы впустить в сектор транспорт с гуманитарной помощью для гражданского населения через этот же пункт пропуска.

Договоренность не распространяется на иностранцев, оказавшихся в заложниках после набега ХАМАС на израильские селения.

ЦАХАЛ обратился с предупреждением к жителям Палестины

По словам главного спикера армии Израиля контр-адмирала Даниэля Хагари, бойцы ЦАХАЛ начали активно готовиться к следующим этапам войны с боевиками ХАМАС.

Речь идет и о юге, и о севере, и о центре Палестины.

Учитывая этот момент, он призвал палестинцев эвакуироваться на севере.

Каждый остающийся оказывается в опасности… Мы сосредоточены на Секторе Газа, но мы являемся по всей стране. Это позволяет нам действовать одновременно на всех аренах, – предупредил Даниэль Хагари.

Он также обратил внимание на то, что уже сотни тысяч мирных палестинцев уже выехали с севера Сектора Газы на юг после предупреждений о том, что вскоре Вооруженные Силы Израиля нанесут удар. Однако не все успели это сделать.

Каждый, кто решит не эвакуироваться, подвергает себя и свою семью опасности. Мы будем атаковать большой силой в тех районах, которые были эвакуированы, – отметил представитель армии Израиля.

По словам Хагари, террористы давят на местное население и мешают ему эвакуироваться, "поскольку лидеры организации скрываются за ними".

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