Из Крыма вернули еще двух украинских детей, похищенных РФ

В рамках реализации плана действий Bring Kids Back UA Украине удалось вернуть из оккупированного Крыма еще двух украинских детей.

Украинские дети вернулись домой

Как сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, удалось вернуть домой еще двоих украинских детей. Это Егор и Валерия, 2009 и 2015 годов рождения. Они приехали вместе с бабушкой.

Эти дети родились в Крыму и оказались на попечении бабушки в связи со смертью отца и лишением родительских прав их матери, – рассказал Ермак. Поделиться

Ермак рассказал, что после полномасштабного вторжения россияне активизировали давление на лиц, придерживающихся проукраинских взглядов, и бабушка приняла решение уехать из Крыма вместе с детьми.

Она обратилась к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека с просьбой о содействии в переезде вместе с несовершеннолетними. Наша команда помогла им уехать в Украину, была разработана легенда, которую семья использовала при контактах с представителями оккупационных властей и спецслужб страны-агрессора. Сейчас они уже в Киеве, – написал он. Поделиться

Дети уже находятся в Киеве.

Что известно о похищении украинских детей

Ко Дню защиты детей в 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях.

Украина идентифицировала 20 тыс. детей, похищенных в Россию или вывезенных на контролируемую Россией территорию без согласия семьи или опекунов.

Около 400 детей вернули в Украину с начала вторжения РФ в феврале 2022 года, однако агентство ООН по правам человека выразило обеспокоенность, что не существует системы, которая облегчила бы возвращение.

В то же время Россия заявляет, что "эвакуировала" 744 тысяч украинских детей. Поскольку дипломатия со страной-агрессорой не работает, Россия продолжает незаконно вывозить детей с временно оккупированных территорий Украины.