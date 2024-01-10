Издание The Time добавило угрозу раскола Украины к главным рискам 2024 года

Журнал The Time добавил угрозу разделения Украины на три ключевых риска во всем мире в течение этого года.
Что известно об оценке аналитиками The Time главных угроз в этом году
Отмечается, что угроза раскола Украины занимает третье место в топ-перечне ключевых рисков для мира в этом году.
Журналисты издания называют масштабное вторжение оккупационной армии РФ в Украину историческим поражением западных стран, отмечая, что НАТО удалось усилиться за счет присоединения Швеции и Финляндии.
В материале упоминается о начале переговоров Украины с ЕС по процедуре членства.
Западные партнеры Украины ввели уже 11 пакетов санкций против РФ и планируют использовать как минимум часть замороженных российских активов для финансирования помощи Киеву.
Также отмечается, что Европа больше не покупает российские энергоносители.
Журналисты подчеркивают, что сокращение военной поддержки со стороны США уже нанесло значительный ущерб Украине.
По всем этим причинам, считают в The Time, в этом году Киев пойдет на большие военные риски, включая удары по большему количеству целей в России, что спровоцирует беспрецедентный ответ агрессора и может вовлечь в конфликт страны НАТО.
Что известно о перечне глобальных рисков в течение этого года
Кризис и раскол в США из-за президентских выборов и возможности победы Трампа;
Расширение боевых действий на Ближнем Востоке;
Выход искусственного интеллекта из-под контроля;
Страны-изгои: Россия, Северная Корея и Иран будут усиливать возможности друг друга и действовать все более скоординированными и разрушительными способами на глобальной арене;
Экономика Китая не восстановится;
Борьба за полезные ископаемые;
Глобальная инфляция, начавшаяся в 2021 году;
Экстремальные погодные явления, которые повлекут за собой отсутствие продовольственной безопасности, усилит нехватку воды, нарушат логистику, распространят болезни и будут способствовать миграции и политической нестабильности;
Неопределенность и утраты для компаний и компаний.
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