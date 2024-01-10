Издание The Time добавило угрозу раскола Украины к главным рискам 2024 года
Категория
Украина
Дата публикации

Издание The Time добавило угрозу раскола Украины к главным рискам 2024 года

Военные ВСУ
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Источник:  The Times

Журнал The Time добавил угрозу разделения Украины на три ключевых риска во всем мире в течение этого года.

Что известно об оценке аналитиками The Time главных угроз в этом году

Отмечается, что угроза раскола Украины занимает третье место в топ-перечне ключевых рисков для мира в этом году.

Журналисты издания называют масштабное вторжение оккупационной армии РФ в Украину историческим поражением западных стран, отмечая, что НАТО удалось усилиться за счет присоединения Швеции и Финляндии.

В материале упоминается о начале переговоров Украины с ЕС по процедуре членства.

Западные партнеры Украины ввели уже 11 пакетов санкций против РФ и планируют использовать как минимум часть замороженных российских активов для финансирования помощи Киеву.

Также отмечается, что Европа больше не покупает российские энергоносители.

В этом году Украина будет де-факто разделена, и у России теперь есть инициатива на поле боя и материальное преимущество. 2024 год является переломным моментом в войне: если Украина не решит свои кадровые проблемы, не увеличит производство оружия и в ближайшее время не разработает реалистичную военную стратегию, ее территориальные потери могут оказаться постоянными и могут расшириться, - подчеркивают авторы материала издания.

Журналисты подчеркивают, что сокращение военной поддержки со стороны США уже нанесло значительный ущерб Украине.

По всем этим причинам, считают в The Time, в этом году Киев пойдет на большие военные риски, включая удары по большему количеству целей в России, что спровоцирует беспрецедентный ответ агрессора и может вовлечь в конфликт страны НАТО.

Что известно о перечне глобальных рисков в течение этого года

  • Кризис и раскол в США из-за президентских выборов и возможности победы Трампа;

  • Расширение боевых действий на Ближнем Востоке;

  • Выход искусственного интеллекта из-под контроля;

  • Страны-изгои: Россия, Северная Корея и Иран будут усиливать возможности друг друга и действовать все более скоординированными и разрушительными способами на глобальной арене;

  • Экономика Китая не восстановится;

  • Борьба за полезные ископаемые;

  • Глобальная инфляция, начавшаяся в 2021 году;

  • Экстремальные погодные явления, которые повлекут за собой отсутствие продовольственной безопасности, усилит нехватку воды, нарушат логистику, распространят болезни и будут способствовать миграции и политической нестабильности;

  • Неопределенность и утраты для компаний и компаний.

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