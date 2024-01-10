Издание The Time добавило угрозу раскола Украины к главным рискам 2024 года

Журнал The Time добавил угрозу разделения Украины на три ключевых риска во всем мире в течение этого года.

Что известно об оценке аналитиками The Time главных угроз в этом году

Отмечается, что угроза раскола Украины занимает третье место в топ-перечне ключевых рисков для мира в этом году.

Журналисты издания называют масштабное вторжение оккупационной армии РФ в Украину историческим поражением западных стран, отмечая, что НАТО удалось усилиться за счет присоединения Швеции и Финляндии.

В материале упоминается о начале переговоров Украины с ЕС по процедуре членства.

Западные партнеры Украины ввели уже 11 пакетов санкций против РФ и планируют использовать как минимум часть замороженных российских активов для финансирования помощи Киеву.

Также отмечается, что Европа больше не покупает российские энергоносители.

В этом году Украина будет де-факто разделена, и у России теперь есть инициатива на поле боя и материальное преимущество. 2024 год является переломным моментом в войне: если Украина не решит свои кадровые проблемы, не увеличит производство оружия и в ближайшее время не разработает реалистичную военную стратегию, ее территориальные потери могут оказаться постоянными и могут расшириться, - подчеркивают авторы материала издания. Поделиться

Журналисты подчеркивают, что сокращение военной поддержки со стороны США уже нанесло значительный ущерб Украине.

По всем этим причинам, считают в The Time, в этом году Киев пойдет на большие военные риски, включая удары по большему количеству целей в России, что спровоцирует беспрецедентный ответ агрессора и может вовлечь в конфликт страны НАТО.

Что известно о перечне глобальных рисков в течение этого года