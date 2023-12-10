Израиль заявил о ликвидации более 7000 боевиков ХАМАС

За время операции Армии обороны Израиля в секторе Газа было ликвидировано более 7 тысяч боевиков ХАМАС. Количество убитых боевиков может быть выше.

Сколько боевиков ХАМАС уничтожил ЦАХАЛ

Глава Штаба национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби заявил, что израильские войска ликвидировали по меньшей мере 7000 боевиков ХАМАС.

По словам Ханегби, количество убитых боевиков может быть выше, поскольку израильская сторона не знает, сколько людей могут находиться под завалами разрушенных построек или в туннелях, построенных ХАМАСом в Газе.

В то же время руководитель Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци Галле сказал солдатам израильской армии, что "нужно давить посильнее".

Ханегби говорит, что ЦАХАЛ сейчас находится очень близко к командным центрам ХАМАС в Джабалии и Шеджайе, двух ключевых центрах ХАМАС на севере Газа.

Мы пришли к этой операции на 17 лет слишком поздно. Сегодня Израиль осознает, что это нужно сделать даже высокой ценой, поскольку альтернатива будет гораздо дороже, — добавил советник. Поделиться

Следует отметить, что после срыва перемирия на прошлой неделе Израиль расширил свой наземный штурм на южную половину сектора Газа, наступая на Хан-Юнис. Обе стороны конфилкта сообщили также о всплеске боев на севере.

Война Израиля и ХАМАС

Напомним, боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Иерусалим объявил операцию "Железные мечи" и обстреливал места террористов в секторе Газа.

24 ноября между Израилем и ХАМАСом началось временное перемирие для освобождения пленных. Тогда же стороны договорились о прекращении огня на четыре дня, однако решили продлить его еще на два дня с условием, что боевики освободят больше заложников.

1 декабря Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа. В ЦАХАЛе заявили, что ХАМАС нарушил условия перемирия.

По словам министра обороны Израиля Йоава Галланта, Израиль возобновил огонь после отказа ХАМАС освободить заложников, среди которых двое детей.