Известный американский политик Макконнелл рискует своей карьерой ради Украины

Согласно данным американских журналистов, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл уже начал терять властные позиции из-за публичной поддержки Украины.
Макконнелл пытается помочь Украине ценой своего будущего в политике
Что важно понимать, Митч Макконнелл является одним из лидеров Республиканской партии в течение двух десятилетий.
Редакция издания The Wall Street Journal обращает внимание на то, что попытки политика включить помощь Киеву в более масштабный пакет внешней помощи натолкнулись на сопротивление некоторых его коллег из партии.
Последние настаивают на том, чтобы вопросы Украины рассмотрели в их собственном законопроекте или вообще отвергли.
Ни для кого не секрет, что любой законопроект потребует двухпартийной поддержки в Сенате, где демократы имеют большинство 51-49, однако, чтобы окончательно принять большинство законов, понадобится 60 голосов.
Как сам Митч Макконнелл комментирует эту ситуацию
Несмотря на то, что политик пообещал оставаться лидером Республиканской партии в Сенате до конца текущего созыва Конгресса в начале 2025 года, появляется все больше людей, которые пытаются отстранить его от этой должности и занять вакантное место.
Как откровенно признается Макконелл, это его уже не удивляет.
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