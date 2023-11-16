Известный американский политик Макконнелл рискует своей карьерой ради Украины

Макконнелл пытается помочь Украине ценой своего будущего в политике

Что важно понимать, Митч Макконнелл является одним из лидеров Республиканской партии в течение двух десятилетий.

Редакция издания The Wall Street Journal обращает внимание на то, что попытки политика включить помощь Киеву в более масштабный пакет внешней помощи натолкнулись на сопротивление некоторых его коллег из партии.

Последние настаивают на том, чтобы вопросы Украины рассмотрели в их собственном законопроекте или вообще отвергли.

Спекуляции по поводу будущего Макконнелла подтверждают обеспокоенность его способностью протолкнуть новую помощь Киеву, за которую выступают демократы и ряд республиканцев, которые являются частью сложных переговоров, включающих новые средства для Израиля, Тайваня и усиление охраны границ, - сказано в статье. Поделиться

Ни для кого не секрет, что любой законопроект потребует двухпартийной поддержки в Сенате, где демократы имеют большинство 51-49, однако, чтобы окончательно принять большинство законов, понадобится 60 голосов.

Как сам Митч Макконнелл комментирует эту ситуацию

Несмотря на то, что политик пообещал оставаться лидером Республиканской партии в Сенате до конца текущего созыва Конгресса в начале 2025 года, появляется все больше людей, которые пытаются отстранить его от этой должности и занять вакантное место.

Как откровенно признается Макконелл, это его уже не удивляет.