Известный американский политик Макконнелл рискует своей карьерой ради Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Известный американский политик Макконнелл рискует своей карьерой ради Украины

Макконнелл и Зеленский
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Источник:  The Wall Street Journal

Согласно данным американских журналистов, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл уже начал терять властные позиции из-за публичной поддержки Украины.

Макконнелл пытается помочь Украине ценой своего будущего в политике

Что важно понимать, Митч Макконнелл является одним из лидеров Республиканской партии в течение двух десятилетий.

Редакция издания The Wall Street Journal обращает внимание на то, что попытки политика включить помощь Киеву в более масштабный пакет внешней помощи натолкнулись на сопротивление некоторых его коллег из партии.

Последние настаивают на том, чтобы вопросы Украины рассмотрели в их собственном законопроекте или вообще отвергли.

Спекуляции по поводу будущего Макконнелла подтверждают обеспокоенность его способностью протолкнуть новую помощь Киеву, за которую выступают демократы и ряд республиканцев, которые являются частью сложных переговоров, включающих новые средства для Израиля, Тайваня и усиление охраны границ, - сказано в статье.

Ни для кого не секрет, что любой законопроект потребует двухпартийной поддержки в Сенате, где демократы имеют большинство 51-49, однако, чтобы окончательно принять большинство законов, понадобится 60 голосов.

Как сам Митч Макконнелл комментирует эту ситуацию

Несмотря на то, что политик пообещал оставаться лидером Республиканской партии в Сенате до конца текущего созыва Конгресса в начале 2025 года, появляется все больше людей, которые пытаются отстранить его от этой должности и занять вакантное место.

Как откровенно признается Макконелл, это его уже не удивляет.

Совершенно неудивительно, учитывая мой возраст и то, как долго я работаю на этой должности, что есть и другие люди, возможно, смотрящие на нее. Я не считаю это оскорбительным и не считаю, что это влияет на мою способность управлять, потому что люди, вероятнее всего, станут моими преемниками, будут согласны со мной, – подчеркнул он.

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