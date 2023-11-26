Как развивается ситуация на фронте — данные аналитиков

Как сообщает американский Институт изучения войны, армия РФ не останавливает свое наступление в направлении Авдеевки.
Битва за Авдеевку продолжается
Согласно данным американских аналитиков, российские захватчики смогли продвинуться к северу от Красногоровки (7 км к северо-западу от Авдеевки).
Кроме того, появилась информация о том, что солдаты РФ смогли продвинуться в промышленной зоне и у железнодорожной станции Ясиноватая-2 (оба к юго-востоку от Авдеевки), возле Каменки (5 км к северо-востоку от Авдеевки) и вблизи Авдеевского коксохимический завод.
Украинским воинам удалось отразить вражеские наземные атаки к востоку и югу от Новокалинового и вблизи Новобахмутовки (13 км к северо-востоку от Авдеевки), Степного, Авдеевки, Северного (6 км к западу от Авдеевки) и Первомайского (11 км к юго-западу) .
По словам спикера Таврической группировки войск Украины полковника Александра Штупуна, армия РФ не только снизила интенсивность авиаударов и уменьшила количество действующей на авдеевском направлении бронетехники, однако, что важно понимать, пехотные атаки до сих пор продолжаются.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.11.23 ориентировочно составили:
личного состава около 324830 (+1070) человек,
танков ‒ 5513 (+11) ед,
боевых бронированных машин ‒ 10279 (+16) ед,
артиллерийских систем – 7874 (+23) ед,
РСЗО – 907 (+2) ед,
средства ПВО ‒ 597 (+1) ед,
самолетов – 323 (+0) ед,
вертолетов – 324 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 5901 (+93),
крылатые ракеты ‒ 1565 (+0),
корабли /катера ‒ 22 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 10288 (+29) ед,
специальная техника ‒ 1113 (+1)
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