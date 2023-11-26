Как развивается ситуация на фронте — данные аналитиков

Как сообщает американский Институт изучения войны, армия РФ не останавливает свое наступление в направлении Авдеевки.

Битва за Авдеевку продолжается

Согласно данным американских аналитиков, российские захватчики смогли продвинуться к северу от Красногоровки (7 км к северо-западу от Авдеевки).

Кроме того, появилась информация о том, что солдаты РФ смогли продвинуться в промышленной зоне и у железнодорожной станции Ясиноватая-2 (оба к юго-востоку от Авдеевки), возле Каменки (5 км к северо-востоку от Авдеевки) и вблизи Авдеевского коксохимический завод.

Украинским воинам удалось отразить вражеские наземные атаки к востоку и югу от Новокалинового и вблизи Новобахмутовки (13 км к северо-востоку от Авдеевки), Степного, Авдеевки, Северного (6 км к западу от Авдеевки) и Первомайского (11 км к юго-западу) .

По словам спикера Таврической группировки войск Украины полковника Александра Штупуна, армия РФ не только снизила интенсивность авиаударов и уменьшила количество действующей на авдеевском направлении бронетехники, однако, что важно понимать, пехотные атаки до сих пор продолжаются.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.11.23 ориентировочно составили: