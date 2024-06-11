Как Украине быстро победить Россию — объяснение Зеленского

Глава государства Владимир Зеленский обратил внимание союзников на то, что пришло время, когда Украина должна получить все необходимое оружие, чтобы окончательно разгромить армию РФ.

Украина не сможет выиграть войну без помощи партнеров

С заявлением по этому поводу президент выступил во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Вопрос: не наступил ли тот момент, чтобы партнеры дали нам все оружие, чтобы мы могли выбросить россиян? Наступил! — подчеркнул украинский лидер. Поделиться

Кроме того, Владимир Зеленский в очередной раз объяснил необходимость мобилизации в стране.

Я совершенно трезво на это смотрю, потому что мобилизация у нас из-за военного положение, из-за военного положение идет с первого дня. Я вижу, что этот вопрос есть в обществе, безусловно. Не первый день — война. Но, если мы хотим сохранить наше государство, то нужно его отстоять. Владимир Зеленский Президент Украины

Почему мир до сих пор не смог остановить Россию

По мнению Владимира Зеленского, международному сообществу нужно наконец-то посмотреть правде в глаза и признать, что именно оно дает возможность режиму Путина продолжать захватническую войну против Украины.

Как только российская способность терроризировать соседей будет ограничена, Россия, наконец, будет вынуждена искать путь к настоящему миру, потому что это ключевое преимущество Путина — ракетные удары, управляемые авиабомбы, ударные дроны, — подчеркнул президент Украины. Поделиться

Он также добавил, что Киев и его союзники должны сделать все возможное, чтобы "обеспечить блэкаут российскому террору, чтобы вывести из блэкаута возможность подлинного мира".