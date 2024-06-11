Как Украине быстро победить Россию — объяснение Зеленского

Глава государства Владимир Зеленский обратил внимание союзников на то, что пришло время, когда Украина должна получить все необходимое оружие, чтобы окончательно разгромить армию РФ.
Главные тезисы
- Потребность в мобилизации в Украине ощутима в условиях войны, ведь этот вопрос важен для отстаивания страны.
- Режим Путина может продолжать захватническую войну против Украины, пока его не остановит весь мир.
- Вместе с Германией Украина способна обеспечить блекаут российскому террору и содействовать установлению подлинного мира в регионе.
Украина не сможет выиграть войну без помощи партнеров
С заявлением по этому поводу президент выступил во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Кроме того, Владимир Зеленский в очередной раз объяснил необходимость мобилизации в стране.
Почему мир до сих пор не смог остановить Россию
По мнению Владимира Зеленского, международному сообществу нужно наконец-то посмотреть правде в глаза и признать, что именно оно дает возможность режиму Путина продолжать захватническую войну против Украины.
Он также добавил, что Киев и его союзники должны сделать все возможное, чтобы "обеспечить блэкаут российскому террору, чтобы вывести из блэкаута возможность подлинного мира".
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