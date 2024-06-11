Как Украине быстро победить Россию — объяснение Зеленского
Категория
Украина
Дата публикации

Как Украине быстро победить Россию — объяснение Зеленского

Владимир Зеленский
Зеленский
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Глава государства Владимир Зеленский обратил внимание союзников на то, что пришло время, когда Украина должна получить все необходимое оружие, чтобы окончательно разгромить армию РФ.

Главные тезисы

  • Потребность в мобилизации в Украине ощутима в условиях войны, ведь этот вопрос важен для отстаивания страны.
  • Режим Путина может продолжать захватническую войну против Украины, пока его не остановит весь мир.
  • Вместе с Германией Украина способна обеспечить блекаут российскому террору и содействовать установлению подлинного мира в регионе.

Украина не сможет выиграть войну без помощи партнеров

С заявлением по этому поводу президент выступил во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Вопрос: не наступил ли тот момент, чтобы партнеры дали нам все оружие, чтобы мы могли выбросить россиян? Наступил! — подчеркнул украинский лидер.

Кроме того, Владимир Зеленский в очередной раз объяснил необходимость мобилизации в стране.

Я совершенно трезво на это смотрю, потому что мобилизация у нас из-за военного положение, из-за военного положение идет с первого дня. Я вижу, что этот вопрос есть в обществе, безусловно. Не первый день — война. Но, если мы хотим сохранить наше государство, то нужно его отстоять.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Почему мир до сих пор не смог остановить Россию

По мнению Владимира Зеленского, международному сообществу нужно наконец-то посмотреть правде в глаза и признать, что именно оно дает возможность режиму Путина продолжать захватническую войну против Украины.

Как только российская способность терроризировать соседей будет ограничена, Россия, наконец, будет вынуждена искать путь к настоящему миру, потому что это ключевое преимущество Путина — ракетные удары, управляемые авиабомбы, ударные дроны, — подчеркнул президент Украины.

Он также добавил, что Киев и его союзники должны сделать все возможное, чтобы "обеспечить блэкаут российскому террору, чтобы вывести из блэкаута возможность подлинного мира".

И вместе с Германией мы способны это сделать, — убежден украинский лидер.

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