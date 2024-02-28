По словам президента Владимира Зеленского, в случае паузы в развязанной Россией преступной войне против Украины Кремль может направить вооруженную агрессию на ряд других стран.
Почему Путину нельзя давать шанс на политическую выживание
Зеленский подчеркнул, что в случае, если Кремлю дать шанс оправиться от потерь в Украине, страна-агрессорка может направить дальнейшую агрессию против Молдовы или стран Балтии, где, по мнению Москвы, можно достичь мгновенного успеха.
Президент во время пресс-конференции с премьер-министром Албании Эди Рамой отметил, что Москва делает выводы из собственных ошибок в развязанной войне против Украины.
Зеленский подчеркнул, что в случае сохранения преступного режима кремлевского диктатора Владимира Путина Россия продолжит попытки дестабилизации не только в Украине, но и в других странах.
Зеленский подчеркнул, что России не удалось захватить и уничтожить Украину.
Зеленский отметил, что Путин ни к кому не имеет уважения и будет и дальше распространять вооруженную агрессию.
Он предупредил, что Кремль имеет значительные инструменты и ресурсы для попыток дестабилизации в других странах.
В частности, Кремль может прибегать к прямой оружейной агрессии, как в Украине, так и к гибридным атакам с помощью ИПСО и специальных политических операций с целью провоцирования раскола в обществе.
Россия может действовать через дезинформацию, экономическое давление, распространение коррупции, использование энергоресурсов в качестве политического оружия.
При этом президент также прокомментировал заявление французского лидера Эммануэля Макрона о возможном вводе войск НАТО на территорию Украины.
Глава государства пообещал разъяснить этот вопрос после детального обсуждения с Макроном.
Президент также добавил, что у Украины есть определенные договоренности с балканскими странами, в частности, относительно получения артиллерийских систем.
Он также отметил, что Украина поддерживает евроинтеграцию западнобалканских стран.
Что сказал премьер-министр Албании
По словам албанского премьера Эди Раму в рамках саммита "Украина - Юго-Восточная Европа", если страны в рамках системы международного права будут действовать с учетом территориальных притязаний в соответствии со старыми картами, развязанная Россией преступная война против Украины не закончится никогда.
Он отметил, что нападение России на Украину также было нападением Кремля на мировой порядок.
Во время интервью пропагандисту Такеру Карлсону российский диктатор Владимир Путин провел долгий урок истории, выдвигая ложные утверждения о суверенитете Украины, а также искажая исторические интерпретации украинской государственности.
В частности, как отметил Рама, война стала вызовом всему Европейскому союзу.
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