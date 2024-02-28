По словам президента Владимира Зеленского, в случае паузы в развязанной Россией преступной войне против Украины Кремль может направить вооруженную агрессию на ряд других стран.

Почему Путину нельзя давать шанс на политическую выживание

Зеленский подчеркнул, что в случае, если Кремлю дать шанс оправиться от потерь в Украине, страна-агрессорка может направить дальнейшую агрессию против Молдовы или стран Балтии, где, по мнению Москвы, можно достичь мгновенного успеха.

Президент во время пресс-конференции с премьер-министром Албании Эди Рамой отметил, что Москва делает выводы из собственных ошибок в развязанной войне против Украины.

Зеленский подчеркнул, что в случае сохранения преступного режима кремлевского диктатора Владимира Путина Россия продолжит попытки дестабилизации не только в Украине, но и в других странах.

Если дать политически выжить Путину, Россия будет использовать другую тактику. Она будет оказывать влияние на те страны, где она может получить эффект успеха. А это значит, страны меньше, а потому под угрозой, я уверен, и балтийские государства, и Молдова, и балканские государства, всюду, где Советский союз имел присутствие. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский подчеркнул, что России не удалось захватить и уничтожить Украину.

Я благодарен вашим государствам всему миру, что они помогли Украине быть крепкой. И сейчас нужно не делать пауз, а усиливать Украину. Потому что Россия точно на этом не остановится, – подчеркнул президент. Поделиться

Зеленский отметил, что Путин ни к кому не имеет уважения и будет и дальше распространять вооруженную агрессию.

Путин не уважает никого и не хочет разрешать никому жить свободно. И именно в этом смысл его войны. Поэтому, если его не остановить сейчас, он будет расширять эту агрессию. Украина подчеркивает - мы все в Европе должны быть готовы защищать свой суверенитет, национальное достоинство и образ жизни наших народов, - подчеркнул глава государства. Поделиться

Он предупредил, что Кремль имеет значительные инструменты и ресурсы для попыток дестабилизации в других странах.

В частности, Кремль может прибегать к прямой оружейной агрессии, как в Украине, так и к гибридным атакам с помощью ИПСО и специальных политических операций с целью провоцирования раскола в обществе.

Россия может действовать через дезинформацию, экономическое давление, распространение коррупции, использование энергоресурсов в качестве политического оружия.

Мы должны вместе лишать Россию возможности ломать нашу жизнь, – отметил Зеленский. Поделиться

При этом президент также прокомментировал заявление французского лидера Эммануэля Макрона о возможном вводе войск НАТО на территорию Украины.

Я не был на том саммите. Он сказал, что он поговорит об определенных новых идеях, как усилить Украину. И он сказал, что поделится со мной информацией, когда прибудет в Украину. Он будет здесь в середине марта, – отметил Зеленский. Поделиться

Глава государства пообещал разъяснить этот вопрос после детального обсуждения с Макроном.

Но самое важное, что нужно понять, когда мы делимся разными инициативами, то все они как 1-й, 2-й, 3-й, 4-й шаг. А первый шаг – это защитить и остаться сильными. Это важно. Потому что сейчас у нас есть вопросы пакетов помощи с нашими европейскими партнерами и США, - отметил Зеленский. Поделиться

Президент также добавил, что у Украины есть определенные договоренности с балканскими странами, в частности, относительно получения артиллерийских систем.

Сегодня по результатам встречи, по результатам этого саммита мы имеем конкретные договоренности, в частности по укреплению Украины и украинской артиллерии, - подчеркнул Зеленский. Поделиться

Он также отметил, что Украина поддерживает евроинтеграцию западнобалканских стран.

Требуем больше уверенности в демократическом мире в себе, больше уверенности в собственных силах. Наше единство, наши альянсы все это имеет значение. Каждая нация, стремящаяся быть частью европейского и евроатлантического сообществ и разделяет общие ценности Европы и Евроатлантики, заслуживает полноправной интеграции. Украина поддерживает интеграцию балканских государств, – отметил Зеленский. Поделиться

Что сказал премьер-министр Албании

По словам албанского премьера Эди Раму в рамках саммита "Украина - Юго-Восточная Европа", если страны в рамках системы международного права будут действовать с учетом территориальных притязаний в соответствии со старыми картами, развязанная Россией преступная война против Украины не закончится никогда.

Он отметил, что нападение России на Украину также было нападением Кремля на мировой порядок.

Во время интервью пропагандисту Такеру Карлсону российский диктатор Владимир Путин провел долгий урок истории, выдвигая ложные утверждения о суверенитете Украины, а также искажая исторические интерпретации украинской государственности.

Говоря о прошлом. Это – Монгольская империя, а Россия внутри нее. Опубликовавший это после интервью Путина он написал: "Я всех уверяю, что мы, монголы, мирный народ". А теперь представьте, что в этом регионе все начнут думать и действовать в рамках международной системы, опираясь на карты. Тогда война никогда не закончится, – отметил Рама. Поделиться

В частности, как отметил Рама, война стала вызовом всему Европейскому союзу.