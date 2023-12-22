Когда Латвия достроит заграждение на сухопутном участке границы с Беларусью — ответ МВД

До конца декабря будет полностью завершено строительство забора на сухопутных участках границы между Латвией и Беларусью.

Латвия до конца года достроит заграждение на сухопутном участке границы с Беларусью

Министр внутренних дел Рихардс Козловскис и министр финансов Арвилс Ашераденс с рабочим визитом посетили границу между Латвией и Беларусью.

В ходе визита был сделан вывод, что работы по строительству забора на сухопутных участках границы идут по плану и завершатся к 30 декабря текущего года.

На сегодняшний день построено 110,1 км автономного ограждения, или 98% от запланированного на этот год объема (112 км). Строительство забора на сухопутной границе с Беларусью до конца 2023 года определено как одна из приоритетных задач правительства Латвии.

Планы на следующий год

Отмечается, что также завершены проектные работы на участках вдоль общественных вод, где будет создана патрульная полоса протяженностью 33,5 км.

На этих этапах уже началась вырубка лесов на землях, принадлежащих государству, что позволит начать строительство забора раньше. В этих местах забор планируется завершить к июлю 2024 года.

С другой стороны, на участке Даугавы, где предусмотрено шесть вышек связи с подъездными путями, а также строительство патрульной тропы протяженностью 16,7 км, продолжаются проектные работы.

Козловскис подчеркивает, что работы по укреплению восточной границы не прекращают, напротив, в 2024 году продолжатся интенсивные работы по строительству границы между Латвией и Россией.