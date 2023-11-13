Когда начнутся переговоры о вступлении Украины в ЕС — прогноз Кулебы

По мнению шефа украинской дипломатии Дмитрия Кулебы, переговоры официального Киева с Европейским Союзом о вступлении начнутся уже в начале 2024 года.
Украина продолжает двигаться к полноценному членству в Евросоюзе
По словам главы МИД, в ближайший месяц рассчитывать на старт переговоров с Брюсселем не стоит, поскольку в 20 числах декабря по случаю Рождества "уже все празднуют и в отпусках".
Украинский дипломат также обратил внимание на то, что "намек" на ориентировочную дату начала переговоров можно найти в отчете Европейской комиссии, где содержится рекомендация об открытии переговоров.
На каком этапе находится Украина на пути в ЕС
Кабинет министров Украины заявляет о высоком уровне готовности Украины к вступлению в блок и обещает завершить переговоры через два года.
Как уже упоминалось ранее, во время саммита лидеров ЕС в декабре будут рассматривать решение начинать ли переговоры о вступлении с Украиной.
По состоянию на сегодня главной преградой для нашей страны может стать Венгрия, которая уже пригрозила заблокировать положительное для Киева решение.
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