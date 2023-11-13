Когда начнутся переговоры о вступлении Украины в ЕС — прогноз Кулебы

По мнению шефа украинской дипломатии Дмитрия Кулебы, переговоры официального Киева с Европейским Союзом о вступлении начнутся уже в начале 2024 года.

Украина продолжает двигаться к полноценному членству в Евросоюзе

По словам главы МИД, в ближайший месяц рассчитывать на старт переговоров с Брюсселем не стоит, поскольку в 20 числах декабря по случаю Рождества "уже все празднуют и в отпусках".

Мы говорим о начале переговоров непосредственно – сейчас должен дипломатически сказать – уже в начале следующего года, но в начале в широком смысле, а не в первый месяц, – отметил Дмитрий Кулеба. Поделиться

Украинский дипломат также обратил внимание на то, что "намек" на ориентировочную дату начала переговоров можно найти в отчете Европейской комиссии, где содержится рекомендация об открытии переговоров.

(Там. – Ред.) написано, что до марта (2024 года – ред.) Еврокомиссия представит еще один отчет о выполнении Украиной даже не рекомендаций, а, скажем так, пожеланий, содержащихся в нынешнем отчете. Потому это такой ориентир, – объяснил шеф украинской дипломатии. Поделиться

На каком этапе находится Украина на пути в ЕС

Кабинет министров Украины заявляет о высоком уровне готовности Украины к вступлению в блок и обещает завершить переговоры через два года.

Как уже упоминалось ранее, во время саммита лидеров ЕС в декабре будут рассматривать решение начинать ли переговоры о вступлении с Украиной.

По состоянию на сегодня главной преградой для нашей страны может стать Венгрия, которая уже пригрозила заблокировать положительное для Киева решение.