Когда начнутся переговоры о вступлении Украины в ЕС — прогноз Кулебы
Категория
Политика
Дата публикации

Когда начнутся переговоры о вступлении Украины в ЕС — прогноз Кулебы

Дмитрий Кулеба
Читати українською
Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По мнению шефа украинской дипломатии Дмитрия Кулебы, переговоры официального Киева с Европейским Союзом о вступлении начнутся уже в начале 2024 года.

Украина продолжает двигаться к полноценному членству в Евросоюзе

По словам главы МИД, в ближайший месяц рассчитывать на старт переговоров с Брюсселем не стоит, поскольку в 20 числах декабря по случаю Рождества "уже все празднуют и в отпусках".

Мы говорим о начале переговоров непосредственно – сейчас должен дипломатически сказать – уже в начале следующего года, но в начале в широком смысле, а не в первый месяц, – отметил Дмитрий Кулеба.

Украинский дипломат также обратил внимание на то, что "намек" на ориентировочную дату начала переговоров можно найти в отчете Европейской комиссии, где содержится рекомендация об открытии переговоров.

(Там. – Ред.) написано, что до марта (2024 года – ред.) Еврокомиссия представит еще один отчет о выполнении Украиной даже не рекомендаций, а, скажем так, пожеланий, содержащихся в нынешнем отчете. Потому это такой ориентир, – объяснил шеф украинской дипломатии.

На каком этапе находится Украина на пути в ЕС

Кабинет министров Украины заявляет о высоком уровне готовности Украины к вступлению в блок и обещает завершить переговоры через два года.

Как уже упоминалось ранее, во время саммита лидеров ЕС в декабре будут рассматривать решение начинать ли переговоры о вступлении с Украиной.

По состоянию на сегодня главной преградой для нашей страны может стать Венгрия, которая уже пригрозила заблокировать положительное для Киева решение.

Переговоры о членстве не должны начинаться, это четкая позиция Венгрии, – заявил недавно Виктор Орбан, также посетовав на то, что Брюссель якобы "задолжал деньги" Будапешту.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Это реальная проблема. В ЕС бьют тревогу из-за нового промаха касательно Украины
Жозеп Боррель
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
В ЕС официально анонсировали новый мощный пакет санкций против РФ
санкции проти РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.