Кого Байден ругает за закрытыми дверями Белого дома — ответ Politico

Как удалось узнать изданию Politico от своих инсайдеров, американский лидер Джо Байден постоянно ругает своего главного оппонента Дональда Трампа. Действующий президент США даже использует нецензурную лексику.

Байден ненавидит Трампа, однако скрывает это

Инсайдеры рассказали журналистам, что Байден довольно часто употребляет резкие высказывания, когда говорит о своем предшественнике.

Несмотря на это, американский лидер публично пытается сохранить имидж человека, который вежливо относится ко всем политикам и окружающим его людям.

Анонимные источники издания слышали, как Джо Байден ругался и обзывал Трампа "больным уродом", радующимся чужим несчастьям.

По словам одного из тех, кто разговаривал с президентом, Байден недавно сказал о Трампе: "Какой же он бл*дск*й засранец".

Что важно понимать, в обоих случаях в языке оригинала была использована нецензурная лексика. – ред.)

По убеждению журналистов, такое отношение Байдена к Трампу иллюстрирует глубинную злобу, которую он испытывает к человеку, которого он ранее отстранил от должности и с которым, вполне возможно, ему придется снова соревноваться на выборах. Поделиться

Что интересно, глава Белого дома всегда чувствовал отвращение к своему главному оппоненту, однако в течение последних месяцев она лишь усилились.

Такая реакция вполне закономерна, учитывая тот факт, что Дональд Трамп смог улучшить свои позиции перед потенциальным выдвижением в кандидаты в президенты от Республиканской партии.

Президентская гонка в США. Что известно

25 января стало известно, что бывший глава США Дональд Трамп увеличил преимущество над действующим лидером Джо Байденом в общенациональном опросе, участники которого рассказали, за кого голосовали бы на будущих президентских выборах.

Согласно последним данным, за Трампа отдали бы свои голоса 40% респондентов, в то время как за Байдена – всего 34%.

Остальные опрошенные заявили, что не определились с выбором, планируют голосовать за кого-то другого или не будут голосовать ни за кого.