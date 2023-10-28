Командование армии РФ обманом и запугиваниями гонит военных насмерть под Авдеевкой - спикер ОСУВ "Таврия"

Командование преступной армии РФ предпринимает многочисленные попытки обмана и запугивания собственного личного состава с целью идти в провальное наступление в районе Авдеевки Донецкой области.

Что известно о высоких потерях и варварских методах руководства в армии РФ

По словам руководителя Объединенного информационного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна, с целью заставить солдат идти в провальное наступление в районе Авдеевки, командование преступной российской армии даже применяет к рядовым солдатам физическую силу и запугивает расправой.

Штупун отмечает, что планы российского оккупационного командования осуществить оцепление Авдеевки идет не по плану.

В район Авдеевки российские военные преступники взыскали около 40 тыс. военных.

Штупун отмечает, что против украинских военных действуют пехотные, мотострелковые подразделения, отряды узников и мобилизованных Шторм-Z, БАРС и другие вновь сформированные из мобилизованных подразделения.

У врага есть проблема с тем, чтобы его личный состав уже шел вперед. Обычные солдаты видят огромные потери, начинают отказываться уходить на войну. Поэтому русское командование обманывает, запугивает и даже применяет физическую силу к рядовому составу. Как следствие, последние начали сдаваться в плен, потому что не видят для себя какого-либо другого варианта. Там могут расстрелять, в бою могут убить, поэтому сдаются в плен. Только за вчера было таких 13 человек, – объясняет Штупун. Поделиться

Он отметил, что задача захвата в плен российских военных не из простых.

Штупун подчеркнул, что преимущественно россиян в плен принимают непосредственно во время боевых действий, поскольку их товарищи могут открыть огонь по своим же с целью недопустить сдачи в плен.

Обычно они либо прячутся, а потом выходят где-то, когда наши заходят, либо в бою, - добавляет спикер ОСУВ "Таврия". Поделиться

Он также сообщил, что в подразделениях российской оккупационной армии в районе Авдеевки выросло количество случаев дезертирства.

Что известно о дальнейших преступных планах врага в Донецкой области

В захватчиках фиксируется, что аврально меняют командование некоторых подразделений. Также увеличилось количество дезертиров. Это все признаки того, что попытка окружить Авдеевку идет совсем не по плану, – подчеркивает Штупун. Поделиться

По его мнению, после того, как планы Кремля и военного руководства армии РФ по окружению и захвату Авдеевки окончательно потерпят поражение, следующим эпицентром наступательных усилий врага станет Марьинка.