Командование преступной армии РФ предпринимает многочисленные попытки обмана и запугивания собственного личного состава с целью идти в провальное наступление в районе Авдеевки Донецкой области.
Что известно о высоких потерях и варварских методах руководства в армии РФ
По словам руководителя Объединенного информационного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна, с целью заставить солдат идти в провальное наступление в районе Авдеевки, командование преступной российской армии даже применяет к рядовым солдатам физическую силу и запугивает расправой.
Штупун отмечает, что планы российского оккупационного командования осуществить оцепление Авдеевки идет не по плану.
В район Авдеевки российские военные преступники взыскали около 40 тыс. военных.
Штупун отмечает, что против украинских военных действуют пехотные, мотострелковые подразделения, отряды узников и мобилизованных Шторм-Z, БАРС и другие вновь сформированные из мобилизованных подразделения.
Он отметил, что задача захвата в плен российских военных не из простых.
Штупун подчеркнул, что преимущественно россиян в плен принимают непосредственно во время боевых действий, поскольку их товарищи могут открыть огонь по своим же с целью недопустить сдачи в плен.
Он также сообщил, что в подразделениях российской оккупационной армии в районе Авдеевки выросло количество случаев дезертирства.
Что известно о дальнейших преступных планах врага в Донецкой области
По его мнению, после того, как планы Кремля и военного руководства армии РФ по окружению и захвату Авдеевки окончательно потерпят поражение, следующим эпицентром наступательных усилий врага станет Марьинка.
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