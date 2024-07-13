Комментарии Буданова неактуальны. В ГУР опровергли кликбейтные заголовки СМИ о наступлении РФ с севера

В настоящее время на северном направлении фронта есть некоторые изменения, ведь ВСУ смогли разрушить планы российской армии быстро продвинуться в Харьковской области.

Комментарий начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова изданию NV, касающийся вероятного обострения боевых действий на севере Украины, был предоставлен по состоянию на начало июня 2024 года. В это время записали интервью.

В ГУР опровергли кликбейтные заголовки СМИ по поводу наступления РФ с севера

Кликбейтные заголовки новостей в некоторых украинских средствах массовой информации о новом наступлении россиян на севере Украины, ссылающиеся на комментарий Кирилла Буданова изданию NV, не отвечают актуальному положению дел на фронте.

Такое интервью проводилось и глава ГУР заявил, что наступление россиян на севере Украины «будет, оно уже продолжается». Это его дословная цитата.

Но есть одно "но": сообщил об этом глава украинской военной разведки еще месяц назад — в первой половине июня.

До полномасштабного вторжения России в Украину журнал NV выходил еженедельно. После 24.02.2022 — раз в 1,5 месяца. За это время однозначно компетентная оценка Кирилла Буданова утратила актуальность.

В своем интервью для NV Кирилл Буданов говорит, что атака уже продолжается. Ведь на тот момент армия РФ уже около месяца проводила активные боевые действия в Харьковской области в рамках нового наступления 2024 года. Тогда же Буданов говорил о попытке врага совершить прорыв на Сумском направлении. Поделиться

Очевидно, что в этом фрагменте интервью он обращается именно к этой теме.

По состоянию на 13 июля 2024 года представители военной разведки Украины не подтверждают какую-либо активизацию российских группировок на Сумском направлении. Это связано с тем, что России не удалось быстро достичь поставленных целей наступательной операции в Харьковской области.

Это еще один аргумент в пользу того, почему крайне важно во время войны апеллировать к актуальной информации, потому что иначе получается манипуляция. Любая развединформация, особенно об обстановке на линии столкновения, пригодна ограниченное время, однако люди часто этого не осознают.

Поэтому, например, берут заявление разведки с 2022 года и сравнивают его с актуальными событиями. Это огромная когнитивная ошибка, которая приводит к серьезному извращению фактов. Поделиться

Какая ситуация на Харьковском направлении фронта

Ситуация в Харьковской области до сих пор остается сложной — в основном из-за интенсивного применения врагом управляемых авиабомб. На земле продвижения противник не имеет уже давно.

Определенные группировки русской армии остаются заблокированными в Волчанске. Угрозу представляет попытка РФ провести перегруппировку своих подразделений в Харьковской области — в направлении Липцев и в Волчанске. Об этом заявили в ОТУ Харькове 13 июля.

По сообщению Генштаба ВСУ, по состоянию на 16:00 13 июля со стороны российских городов Белгород и Шебекино российские террористы нанесли восемь авиаударов с использованием 18 КАБов. Целили в районы украинских населенных пунктов Липцы, Волчанск, Старица и Малые Проходы.

Кроме того, на Харьковском направлении российские оккупанты 13 раз атаковали оборонительные рубежи украинских подразделений близ Волчанска и Глубокого. Наши воины отразили 10 атак, еще три — продолжаются.