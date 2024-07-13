Комментарии Буданова неактуальны. В ГУР опровергли кликбейтные заголовки СМИ о наступлении РФ с севера

Комментарий начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова изданию NV, касающийся вероятного обострения боевых действий на севере Украины, был предоставлен по состоянию на начало июня 2024 года. В это время записали интервью.
В настоящее время на северном направлении фронта есть некоторые изменения, ведь ВСУ смогли разрушить планы российской армии быстро продвинуться в Харьковской области.
Главные тезисы
- Комментарии Буданова о наступлении РФ на севере Украины неактуальны и стали причиной манипуляций в СМИ.
- Украинская военная разведка опровергла кликбейтные заголовки о наступлении РФ, указав на отсутствие активизации войск на этом направлении.
- Актуализация информации во время войны критически важна для избегания искажений фактов и манипуляций.
В ГУР опровергли кликбейтные заголовки СМИ по поводу наступления РФ с севера
Кликбейтные заголовки новостей в некоторых украинских средствах массовой информации о новом наступлении россиян на севере Украины, ссылающиеся на комментарий Кирилла Буданова изданию NV, не отвечают актуальному положению дел на фронте.
Такое интервью проводилось и глава ГУР заявил, что наступление россиян на севере Украины «будет, оно уже продолжается». Это его дословная цитата.
Но есть одно "но": сообщил об этом глава украинской военной разведки еще месяц назад — в первой половине июня.
До полномасштабного вторжения России в Украину журнал NV выходил еженедельно. После 24.02.2022 — раз в 1,5 месяца. За это время однозначно компетентная оценка Кирилла Буданова утратила актуальность.
Очевидно, что в этом фрагменте интервью он обращается именно к этой теме.
По состоянию на 13 июля 2024 года представители военной разведки Украины не подтверждают какую-либо активизацию российских группировок на Сумском направлении. Это связано с тем, что России не удалось быстро достичь поставленных целей наступательной операции в Харьковской области.
Это еще один аргумент в пользу того, почему крайне важно во время войны апеллировать к актуальной информации, потому что иначе получается манипуляция. Любая развединформация, особенно об обстановке на линии столкновения, пригодна ограниченное время, однако люди часто этого не осознают.
Какая ситуация на Харьковском направлении фронта
Ситуация в Харьковской области до сих пор остается сложной — в основном из-за интенсивного применения врагом управляемых авиабомб. На земле продвижения противник не имеет уже давно.
Определенные группировки русской армии остаются заблокированными в Волчанске. Угрозу представляет попытка РФ провести перегруппировку своих подразделений в Харьковской области — в направлении Липцев и в Волчанске. Об этом заявили в ОТУ Харькове 13 июля.
По сообщению Генштаба ВСУ, по состоянию на 16:00 13 июля со стороны российских городов Белгород и Шебекино российские террористы нанесли восемь авиаударов с использованием 18 КАБов. Целили в районы украинских населенных пунктов Липцы, Волчанск, Старица и Малые Проходы.
Кроме того, на Харьковском направлении российские оккупанты 13 раз атаковали оборонительные рубежи украинских подразделений близ Волчанска и Глубокого. Наши воины отразили 10 атак, еще три — продолжаются.
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