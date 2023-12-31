Кремль пытается сорвать помощь Украине со стороны Франции — WP
Категория
Политика
Дата публикации

Кремль пытается сорвать помощь Украине со стороны Франции — WP

Франция
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Источник:  The Washington Post

Преступный кремлевский режим диктатора Владимира Путина принимает ряд мер с целью добиться остановки помощи Украине со стороны Франции.

Как Путин пытается помешать помощи Украине от Франции

По информации журналистов издания со ссылкой на официальные документы Кремля и комментарии европейских чиновников в сфере безопасности, а также ультраправых европейских политиков, Кремль усиливает активность с целью взорвать поддержку Украины со стороны Франции.

В частности, российские дипломаты, политики и спецслужбы поддерживают контакты с рядом ультраправых европейских политических сил, в частности, на территории Франции.

В преддверии выборов в Европарламент в июне следующего года среди европейских политиков есть определенные беспокойства.

По словам Верховного комиссара ЕС по внешней политике Жозепа Борреля, результаты выборов в Европарламент могут быть такими же опасными, как и президентские выборы в США.

Согласно кремлевским документам, первый заместитель руководителя администрации кремлевского диктатора Владимира Путина Сергей Кириенко уже приказал политтехнологам начать работать над дестабилизацией ситуации во Франции.

В частности, кремлевские агенты и пропагандисты планируют действовать через соцсети, а также лояльных французских политиков.

В документах, с которыми ознакомилась The Post, эти фигуры не были названы поименно. Цель Москвы – взорвать поддержку Украины и ослабить решимость НАТО, свидетельствуют документы. Эти усилия напоминают аналогичное вмешательство в Германии, где Кремль пытался объединить крайне правых и крайних левых в антивоенный альянс, - отмечается в материале издания.

Среди ключевых задач кремлевских пропагандистов и политтехнологов:

  • утверждение о том, что западные санкции против России нанесли ущерб французской экономике из-за снижения объемов торговли. Поэтому страна, якобы, рискует попасть в "глубочайший социально-экономический кризис за последние годы". В частности, утверждение, что поставка оружия в Украину оставила Францию без оружия для самозащиты.

  • утверждения, которые увеличили количество тех, кто во Франции не желает "платить за войну другой страны", а также тех, кто боится прямой войны с Россией и начала Третьей мировой войны.

Документы показывают, что созданные кремлевскими политтехнологами "фермы троллей" производили и публиковали в социальных сетях контент и статьи с критикой западной поддержки правительства президента Украины Владимира Зеленского. В одной из записок, написанной одним из стратегов в июне 2023 года, сотрудник "фермы троллей" получил указание создать "200-символьный комментарий француза средних лет", который считает поддержку Украины со стороны Европы "глупой авантюрой", - говорится в публикации.

Сильно ли влияет кремлевская пропаганда на ситуацию во Франции

Журналисты издания отмечают, что в настоящее время продвижение тезисов кремлевской пропаганды во французское медиапространство имеет ограниченный резонанс.

Президент Франции Эммануэль Макрон среди лидеров в Европе по вопросу помощи Украине.

В частности, большинство населения поддерживает президента.

Однако, по словам директора Французского института международных отношений Томаса Гомара, видимость пророссийских аккаунтов в социальных сетях и рейтинги одобрения французских ультраправых партий растут.

"Риторика союзников России о цене войны в Украине все чаще сочетается с идеей о том, что это американская авантюра и что Франция должна утвердить себя как великое государство и возобновить отношения с Россией", - подчеркивают авторы материала.

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