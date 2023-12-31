Преступный кремлевский режим диктатора Владимира Путина принимает ряд мер с целью добиться остановки помощи Украине со стороны Франции.
Как Путин пытается помешать помощи Украине от Франции
По информации журналистов издания со ссылкой на официальные документы Кремля и комментарии европейских чиновников в сфере безопасности, а также ультраправых европейских политиков, Кремль усиливает активность с целью взорвать поддержку Украины со стороны Франции.
В частности, российские дипломаты, политики и спецслужбы поддерживают контакты с рядом ультраправых европейских политических сил, в частности, на территории Франции.
В преддверии выборов в Европарламент в июне следующего года среди европейских политиков есть определенные беспокойства.
По словам Верховного комиссара ЕС по внешней политике Жозепа Борреля, результаты выборов в Европарламент могут быть такими же опасными, как и президентские выборы в США.
Согласно кремлевским документам, первый заместитель руководителя администрации кремлевского диктатора Владимира Путина Сергей Кириенко уже приказал политтехнологам начать работать над дестабилизацией ситуации во Франции.
В частности, кремлевские агенты и пропагандисты планируют действовать через соцсети, а также лояльных французских политиков.
Среди ключевых задач кремлевских пропагандистов и политтехнологов:
утверждение о том, что западные санкции против России нанесли ущерб французской экономике из-за снижения объемов торговли. Поэтому страна, якобы, рискует попасть в "глубочайший социально-экономический кризис за последние годы". В частности, утверждение, что поставка оружия в Украину оставила Францию без оружия для самозащиты.
утверждения, которые увеличили количество тех, кто во Франции не желает "платить за войну другой страны", а также тех, кто боится прямой войны с Россией и начала Третьей мировой войны.
Сильно ли влияет кремлевская пропаганда на ситуацию во Франции
Журналисты издания отмечают, что в настоящее время продвижение тезисов кремлевской пропаганды во французское медиапространство имеет ограниченный резонанс.
Президент Франции Эммануэль Макрон среди лидеров в Европе по вопросу помощи Украине.
В частности, большинство населения поддерживает президента.
Однако, по словам директора Французского института международных отношений Томаса Гомара, видимость пророссийских аккаунтов в социальных сетях и рейтинги одобрения французских ультраправых партий растут.
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