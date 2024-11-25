Кураховское и Покровское направления остаются самыми горячими на фронте

Оперативная информация по состоянию на 16.00 25.11.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов в Сумской области пострадали общины населенных пунктов Беловоды, Басовка, Новенькое, Миропольское, Журавка, Рожковичи, Волфин и Уланово. Степка пострадала от ударов авиации армии террористов.

На Торецком направлении оккупанты четырежды пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Торецкого и Дачного, в настоящее время продолжаются два боя.

На Краматорском направлении враг трижды пытался продвинуться в районе Временного Яра.

На Лиманском направлении противник четыре раза атаковал возле Грековки и Торского.

На Купянском направлении с начала суток российские кафиры 13 раз проводили наступательные действия возле Новомлынска, Колесниковки, Загрызового, Кругляковки и Зеленого Роща. Одно боестолкновение продолжается. Противник активно применяет авиацию, сбросил авиабомбы в районах населенных пунктов Большой Бурлык, Купянск, Кругляковка и Богуславка.

На Харьковском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Кудеевки и Казачьей Лопани. Еще ведутся три боестолкновения. Также враг нанес авиаудару КАБом по Питомнику.

На Покровском направлении противник совершил 29 штурмовых действий в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Григоровка, Петровка, Даченское, Пушкино и Пустынка. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск России и отразили 20 атак, пока еще ведутся девять боев.

На Кураховском направлении захватчики атаковали 27 раз вблизи Солнцевки, Берестков, Успеновки, Елизаветовки и Анновки 23 попытки оккупантов продвинуться вперед уже отражены.

На Времивском направлении противник девять раз шел на штурм позиций наших защитников вблизи Ровно, Новодаровки и Сухих Ялов. Два боестолкновения продолжается, также под удары авиации врага попала Великая Новоселка.

В Ореховском направлении враг дважды пытался штурмовать наши позиции в районе Новоандреевки.

На Приднепровском направлении украинские воины отразили две вражеские атаки, противник нанес авиаудара НАРами по Ольговке.