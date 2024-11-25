Кураховское и Покровское направления остаются самыми горячими на фронте

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток 25 ноября уже произошло 116 боевых столкновений. Больше всего боев зафиксировано на Кураховском и Покровском направлениях.
Главные тезисы
- На фронте продолжаются напряженные бои, особенно на Кураховском и Покровском направлениях.
- Украинские силы успешно сдерживают натиск войск РФ и наносят им значительные потери.
- Боевая обстановка на фронте остается напряженной, призывая к постоянному вниманию и готовности к действиям.
Актуальная ситуация на фронте 25 ноября
Оперативная информация по состоянию на 16.00 25.11.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов в Сумской области пострадали общины населенных пунктов Беловоды, Басовка, Новенькое, Миропольское, Журавка, Рожковичи, Волфин и Уланово. Степка пострадала от ударов авиации армии террористов.
На Харьковском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Кудеевки и Казачьей Лопани. Еще ведутся три боестолкновения. Также враг нанес авиаудару КАБом по Питомнику.
На Купянском направлении с начала суток российские кафиры 13 раз проводили наступательные действия возле Новомлынска, Колесниковки, Загрызового, Кругляковки и Зеленого Роща. Одно боестолкновение продолжается. Противник активно применяет авиацию, сбросил авиабомбы в районах населенных пунктов Большой Бурлык, Купянск, Кругляковка и Богуславка.
На Лиманском направлении противник четыре раза атаковал возле Грековки и Торского.
На Краматорском направлении враг трижды пытался продвинуться в районе Временного Яра.
На Торецком направлении оккупанты четырежды пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Торецкого и Дачного, в настоящее время продолжаются два боя.
На Покровском направлении противник совершил 29 штурмовых действий в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Григоровка, Петровка, Даченское, Пушкино и Пустынка. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск России и отразили 20 атак, пока еще ведутся девять боев.
На Кураховском направлении захватчики атаковали 27 раз вблизи Солнцевки, Берестков, Успеновки, Елизаветовки и Анновки 23 попытки оккупантов продвинуться вперед уже отражены.
На Времивском направлении противник девять раз шел на штурм позиций наших защитников вблизи Ровно, Новодаровки и Сухих Ялов. Два боестолкновения продолжается, также под удары авиации врага попала Великая Новоселка.
В Ореховском направлении враг дважды пытался штурмовать наши позиции в районе Новоандреевки.
На Приднепровском направлении украинские воины отразили две вражеские атаки, противник нанес авиаудара НАРами по Ольговке.
На Курщине Силы обороны отразили десять атак врага, еще восемь боеприкосновений продолжаются, за сегодня противник нанес четыре авиаудара, сбросив шесть управляемых авиационных бомб по своей территории.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1610 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9 429 (+6) ед,
боевых бронированных машин — 19 236 (+27) ед,
артиллерийских систем — 20 787 (+22) ед,
РСЗО — 1 254 (+0) ед,
средств ПВО — 1 004 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 19 480 (+114) ед,
крылатых ракет — 2 764 (+0) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 29 948 (+84) ед,
специальной техники — 3 681 (+2) ед.
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