Лидер "Днепра-1" выбыл на длительный срок из-за серьезной травмы

Полузащитник "Днепра-1" Богдан Леднев получил перелом кости ноги и выбыл на длительный срок.
Богдан Леднев получил травму
Футболист получил повреждение в результате жесткого стыка на тренировке. Леднев сломал малую берцовую кость и теперь перенесет операцию. Скорее всего, она состоится в Мюнхене.
Возвращение вингера на поле ожидается в марте-апреле следующего года. В текущем сезоне УПЛ Леднев провел 15 матчей и забил 4 гола. Он перешел в состав днепрян из "Динамо" прошлым летом за 500 тысяч евро.
"Днепр-1" после 16 сыгранных матчей набрал 33 очка и занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.
В Арсенале гордятся успехами Зинченко
Микель Артета откровенно признается, что он рад работать с украинцем, ведь Зинченко успевает выполнять много качественной работы во время матчей команды.
Кроме того, тренер добавил, что любит своих игроков такими, какие они есть.
Он обратил внимание на то, что у каждого игрока есть свои сильные и слабые стороны.
По словам тренера Арсенала, украинец может играть на позиции девятки, как атакующий полузащитник, как вингер.
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