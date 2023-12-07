Лидер "Днепра-1" выбыл на длительный срок из-за серьезной травмы

Богдан Леднев получил травму

Футболист получил повреждение в результате жесткого стыка на тренировке. Леднев сломал малую берцовую кость и теперь перенесет операцию. Скорее всего, она состоится в Мюнхене.

Возвращение вингера на поле ожидается в марте-апреле следующего года. В текущем сезоне УПЛ Леднев провел 15 матчей и забил 4 гола. Он перешел в состав днепрян из "Динамо" прошлым летом за 500 тысяч евро.

"Днепр-1" после 16 сыгранных матчей набрал 33 очка и занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.

В Арсенале гордятся успехами Зинченко

Микель Артета откровенно признается, что он рад работать с украинцем, ведь Зинченко успевает выполнять много качественной работы во время матчей команды.

Кроме того, тренер добавил, что любит своих игроков такими, какие они есть.

Он обратил внимание на то, что у каждого игрока есть свои сильные и слабые стороны.

У Алекса сильных сторон гораздо больше. Такое случается и может произойти с каждым игроком. Мы должны извлечь урок из этого, потому что есть определенные зоны, где категорически нельзя делать определенные вещи, особенно с учетом предыдущей фазы. Вот и все. Мы добавим, – объяснил Микель Артета. Поделиться

По словам тренера Арсенала, украинец может играть на позиции девятки, как атакующий полузащитник, как вингер.