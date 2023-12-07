Лидер "Днепра-1" выбыл на длительный срок из-за серьезной травмы
Категория
Спорт
Дата публикации

Лидер "Днепра-1" выбыл на длительный срок из-за серьезной травмы

Богдан Леднев
Читати українською

Полузащитник "Днепра-1" Богдан Леднев получил перелом кости ноги и выбыл на длительный срок.

Богдан Леднев получил травму

Футболист получил повреждение в результате жесткого стыка на тренировке. Леднев сломал малую берцовую кость и теперь перенесет операцию. Скорее всего, она состоится в Мюнхене.

Возвращение вингера на поле ожидается в марте-апреле следующего года. В текущем сезоне УПЛ Леднев провел 15 матчей и забил 4 гола. Он перешел в состав днепрян из "Динамо" прошлым летом за 500 тысяч евро.

"Днепр-1" после 16 сыгранных матчей набрал 33 очка и занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.

В Арсенале гордятся успехами Зинченко

Микель Артета откровенно признается, что он рад работать с украинцем, ведь Зинченко успевает выполнять много качественной работы во время матчей команды.

Кроме того, тренер добавил, что любит своих игроков такими, какие они есть.

Он обратил внимание на то, что у каждого игрока есть свои сильные и слабые стороны.

У Алекса сильных сторон гораздо больше. Такое случается и может произойти с каждым игроком. Мы должны извлечь урок из этого, потому что есть определенные зоны, где категорически нельзя делать определенные вещи, особенно с учетом предыдущей фазы. Вот и все. Мы добавим, – объяснил Микель Артета.

По словам тренера Арсенала, украинец может играть на позиции девятки, как атакующий полузащитник, как вингер.

Он умен, и его скорость работы зашкаливает, вы видите, как он гонится за соперниками, как он прессингует, и у него есть талант находить свободные зоны и пробелы в небольших просторах. Я действительно счастлив с ним, – признался Артета.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Впервые за 25 лет. Украинский футбольный арбитр Балакин будет судить матч Лиги чемпионов
Впервые за 25 лет. Украинский футбольный арбитр Балакин будет судить матч Лиги чемпионов
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
В РФ футболистов сборной обвинили в госизмене. Их предлагают отправить на фронт
Футбол
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
На футбольные стадионы могут вернуть болельщиков – поручение Кабмина
Министерство молодежи и спорта Украины
Стадион

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.