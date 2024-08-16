Лубинец отреагировал на видео с обезглавленным оккупантами РФ воином ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Лубинец отреагировал на видео с обезглавленным оккупантами РФ воином ВСУ

Дмитрий Лубинец
ВСУ
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Российские террористы из 155-й отдельной бригады морской пехоты армии РФ заявили, что отрезали главу украинскому военному. Омбудсман Дмитрий Лубинец отреагировал на нарушение россиянами правил ведения войны.

Главные тезисы

  • Обезглавление украинского военного российскими террористами является жестоким нарушением международного гуманитарного права.
  • Дмитрий Лубинец требует немедленного реагирования международных организаций на данное преступление.
  • Действия Лубинца направлены на защиту прав человека и привлечение виновных к уголовной ответственности.
  • Лубинец обратился к международным организациям и украинским правоохранительным органам в связи с убийством украинского военнопленного.

Лубинец обратился к ООН и МККК

DeepState сообщили, что российские "морские пехотинцы" записали ролик, где демонстрируют отрезанную главой украинского военного.

По информации DeepState, террористы совершили преступление в Колотиловке, где проходит государственная граница Украины с Белгородской областью.

Учитывая, что 155-я бригада мп уже по меньшей мере дважды обновляли свой состав из-за рекордных потерь, преступления совершают простые "ванюши", которые еще вчера были гражданскими, а сейчас мобилизованы.

Дмитрий Лубинец заявил, что сразу обратился в международные организации.

Обратился в ООН и МККК по поводу очередного акта нарушения международного гуманитарного права российской стороной. Также отмечу, что такие видео враг использует, чтобы запугать и деморализовать украинцев. Однако это только утверждает нас в стремлении привлечь каждого, кто совершает такие бесчеловечные зверства, к неизбежной ответственности!

Лубинец обратился в международные организации по поводу убийства украинского военнопленного

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в сети появилось фото, вероятно, с телом украинского пленника, которого оккупанты жестоко убили. Омбудсман обратился к Красному кресту, ООН и правоохранителям.

Омбудсман отметил, что в соответствии с нормами международно-гуманитарного права, ни одного военнопленного нельзя подвергать физическому увечью, насилию или убийству.

В сети появилось фото, вероятно, с телом украинского пленника, которому россияне отрезали голову и концовки. Это не просто нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными, это поведение извергов.

Учитывая это, Лубинец обратился в Международный комитет Красного Креста (МККК) и ООН, чтобы они зафиксировали очередное нарушение прав человека со стороны России. Также он обратился в украинские правоохранительные органы, чтобы они проверили личность убитого пленника и факт этого преступления.

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