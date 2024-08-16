Лубинец отреагировал на видео с обезглавленным оккупантами РФ воином ВСУ

Российские террористы из 155-й отдельной бригады морской пехоты армии РФ заявили, что отрезали главу украинскому военному. Омбудсман Дмитрий Лубинец отреагировал на нарушение россиянами правил ведения войны.
Главные тезисы
- Обезглавление украинского военного российскими террористами является жестоким нарушением международного гуманитарного права.
- Дмитрий Лубинец требует немедленного реагирования международных организаций на данное преступление.
- Действия Лубинца направлены на защиту прав человека и привлечение виновных к уголовной ответственности.
- Лубинец обратился к международным организациям и украинским правоохранительным органам в связи с убийством украинского военнопленного.
Лубинец обратился к ООН и МККК
DeepState сообщили, что российские "морские пехотинцы" записали ролик, где демонстрируют отрезанную главой украинского военного.
По информации DeepState, террористы совершили преступление в Колотиловке, где проходит государственная граница Украины с Белгородской областью.
Дмитрий Лубинец заявил, что сразу обратился в международные организации.
Лубинец обратился в международные организации по поводу убийства украинского военнопленного
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в сети появилось фото, вероятно, с телом украинского пленника, которого оккупанты жестоко убили. Омбудсман обратился к Красному кресту, ООН и правоохранителям.
Омбудсман отметил, что в соответствии с нормами международно-гуманитарного права, ни одного военнопленного нельзя подвергать физическому увечью, насилию или убийству.
В сети появилось фото, вероятно, с телом украинского пленника, которому россияне отрезали голову и концовки. Это не просто нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными, это поведение извергов.
Учитывая это, Лубинец обратился в Международный комитет Красного Креста (МККК) и ООН, чтобы они зафиксировали очередное нарушение прав человека со стороны России. Также он обратился в украинские правоохранительные органы, чтобы они проверили личность убитого пленника и факт этого преступления.
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