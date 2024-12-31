Между ВСУ и армией РФ произошло 117 боевых столкновений с начала суток

Ситуация на фронте остается сложной и напряженной. Враг, несмотря на значительные потери, которые наносят ему наши защитники, продолжает попытки прорвать оборону украинских войск. Всего с начала суток произошло 117 боевых столкновений.
Главные тезисы
- С начала суток произошло 117 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ, при этом украинские воины стойко держат оборону в различных направлениях.
- Украинские защитники ликвидировали 1610 российских захватчиков и уничтожили большое количество военной техники врага за последние дни боевых действий.
- Боестолкновения продолжаются на различных направлениях, включая Харьковское, Лиманское, Краматорское, Торецкое, Покровское и другие, где противник продолжает атаки.
Актуальная ситуация на фронте 31 декабря
Оперативная информация по состоянию на 16.00 31.12.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
Сегодня от вражеских артиллерийских обстрелов с территории России пострадали районы населенных пунктов Сумской, Черниговской и Харьковской областей, такие как Демьяновка, Возрожденское, Тимофеевка, Студенок, Стягайловка и Медведевка.
Сегодня на Харьковском направлении российские кафиры однажды штурмовали оборонительные рубежи украинского войска в районе Волчанска.
В Купянском направлении противник семь раз активно шел на позиции наших подразделений в районах Лозовой, Новой Кругляковки и Загрызового. Украинские воины стойко держат оборону, шесть боестолкновений еще продолжаются.
Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия совершила 16 атак на позиции украинцев вблизи Надежды, Первомайской, Зеленой Рощи, Новоегоровки, Ямполевки, Тернов, Дибровы и в направлениях Дружелюбовки, Чернещины и Новосергеевки. Пять боестолкновений продолжаются.
На Северском направлении оккупанты трижды пытались продвигаться вперед на позиции наших войск в районах Белогоровки и Григоровки, получили отпор.
На Краматорском направлении оккупанты 22 раза штурмовали наши подразделения в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Белая Гора и Предтечино, 13 боестолкновений еще продолжаются.
На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций недалеко от Щербиновки и в Торецке, где Силы обороны отразили пять атак. Еще четыре атаки продолжаются до сих пор.
С начала суток на Покровском направлении противник уже предпринял 30 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Барановка, Новоторецкое, Луч, Лисовка, Мирноград, Даченское, Зеленое, Новый Труд, Волково, Песчаное и Нововасиловка. Силы обороны сдерживают напор и в настоящее время отразили 23 атаки противника. Утраты неприятеля уточняются.
Продолжаются бои вблизи населенных пунктов Петропавловка, Украинка, Шевченко и Курахово на Кураховском направлении. По уточненной информации, за сегодняшний день отражены девять атак оккупационной армии, еще пять атак продолжаются.
На Времевском направлении продолжаются четыре боестолкновения, в целом за сегодняшний день противник семь раз атаковал вблизи Константинопольского, Дачного, Разлива, Великой Новоселки и Нескучного, кроме того, враг нанес авиаудар КАБом по Зеленому Полю.
На Ореховском направлении противник трижды пытался продвигаться в сторону Новоандреевки, получил отпор.
В Курской области украинские защитники отбивают четыре наступательных действия захватчиков.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки ликвидировали 1610 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9668 (+5) ед;
боевых бронированных машин — 20 030 (+27) ед;
артиллерийских систем — 21 528 (+34) ед;
РСЗО — 1256 ед.;
средств ПВО — 1032 ед.;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 329 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 21 081 (+12) ед;
крылатых ракет — 3003 ед.;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 32 626 (+75) ед;
специальной техники — 3671 (+1) ед.
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