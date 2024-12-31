Между ВСУ и армией РФ произошло 117 боевых столкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 31.12.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

Сегодня от вражеских артиллерийских обстрелов с территории России пострадали районы населенных пунктов Сумской, Черниговской и Харьковской областей, такие как Демьяновка, Возрожденское, Тимофеевка, Студенок, Стягайловка и Медведевка.

Сегодня на Харьковском направлении российские кафиры однажды штурмовали оборонительные рубежи украинского войска в районе Волчанска.

В Купянском направлении противник семь раз активно шел на позиции наших подразделений в районах Лозовой, Новой Кругляковки и Загрызового. Украинские воины стойко держат оборону, шесть боестолкновений еще продолжаются.

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия совершила 16 атак на позиции украинцев вблизи Надежды, Первомайской, Зеленой Рощи, Новоегоровки, Ямполевки, Тернов, Дибровы и в направлениях Дружелюбовки, Чернещины и Новосергеевки. Пять боестолкновений продолжаются.

На Северском направлении оккупанты трижды пытались продвигаться вперед на позиции наших войск в районах Белогоровки и Григоровки, получили отпор.

На Краматорском направлении оккупанты 22 раза штурмовали наши подразделения в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Белая Гора и Предтечино, 13 боестолкновений еще продолжаются.