Между ВСУ и армией РФ произошло 50 боевых столкновений с начала суток

Враг, несмотря на значительные потери, которые наносят ему наши защитники, продолжает попытки прорвать оборону украинских войск. Всего с начала суток произошло 50 боевых столкновений.
Главные тезисы
- С начала суток произошло 50 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ, украинские защитники успешно отражают атаки и сдерживают натиск врага.
- Враг продолжает попытки прорвать оборону украинских войск, несмотря на значительные потери, которые наносят ему защитники.
Актуальная ситуация на фронте 5 февраля
Оперативная информация по состоянию на 16.00 05.02.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Харьковском направлении сегодня российские оккупанты дважды пытались штурмовать оборонительные рубежи украинского войска в направлении Казачьей Лопани, наши защитники отбили одну атаку россиян, еще один бой продолжается.
На Купянском направлении противник семь раз активно шел на позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Загрызово, Петропавловка, Песчаное и Новая Кругляковка, в настоящее время два боестолкновения продолжаются.
Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия совершила шесть атак на позиции украинцев вблизи Новолюбовки, Копанок, Зеленого Роща, Колодцев и Торского. Сейчас ведутся два боя.
На Северском направлении враг восемь раз атаковал позиции наших защитников в направлениях Северского и Верхнекаменского, шесть атак уже отбиты, ведутся два боя.
На Краматорском направлении наши защитники отразили две атаки противника в районах Временного Яра и Ступочек, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор. КАБом противник нанес авиаудар по Ступочкам.
На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Торецка и Щербиновки, где Силы обороны отразили четыре штурма российских подразделений. Под авиаударами оказались Клебан-Бык и Екатериновка.
С начала суток на Покровском направлении противник предпринял 12 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Водяного Второго, Елизаветовки, Луча, Песчаного, Дачного и Улаков. Силы обороны сдерживают напор и в настоящее время отразили восемь атак. Утраты неприятеля уточняются. Бои продолжаются.
На Новопавловском направлении за сегодняшний день украинские воины отразили две атаки оккупационной армии в районе Константинополя, еще одно боестолкновение продолжается. Противник нанес авиаудары по районам населенных пунктов Комар, Разлив, Бурлацкое и Богатырь.
На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары по Гуляйполю и Новополю.
На Курщине украинские защитники отбили одну атаку захватчиков, еще четыре боестолкновения продолжаются. Кроме того, враг совершил 202 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
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