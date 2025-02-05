Между ВСУ и армией РФ произошло 50 боевых столкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 05.02.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Сегодня от вражеских артиллерийских обстрелов с территории России пострадали районы населенных пунктов Блешня, Мхи Черниговской области; Степок Сумской области и Тимофеевка Харьковской области. Кроме того, враг нанес авиационный удар НАРам в районе Галагановки.

На Харьковском направлении сегодня российские оккупанты дважды пытались штурмовать оборонительные рубежи украинского войска в направлении Казачьей Лопани, наши защитники отбили одну атаку россиян, еще один бой продолжается.

На Купянском направлении противник семь раз активно шел на позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Загрызово, Петропавловка, Песчаное и Новая Кругляковка, в настоящее время два боестолкновения продолжаются.

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия совершила шесть атак на позиции украинцев вблизи Новолюбовки, Копанок, Зеленого Роща, Колодцев и Торского. Сейчас ведутся два боя.

На Северском направлении враг восемь раз атаковал позиции наших защитников в направлениях Северского и Верхнекаменского, шесть атак уже отбиты, ведутся два боя.