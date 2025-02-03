Между ВСУ и армией РФ произошло более 50 боевых столкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 03.02.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

От циничных обстрелов с территории РФ продолжают страдать приграничные населенные пункты, в частности Александровка, Горки, Турья, Поповка, Братеница, Нововасиловка, Белая Береза Сумской области; Богданово Черниговской области.

Активно применяя бомбардировочную авиацию на Торецком направлении , противник атаковал девять раз неподалеку от населенных пунктов Крымское, Торецк и Щербиновка.

На Краматорском направлении украинские защитники отразили одну попытку оккупантов продвинуться вперед в районе Часового Яра.

На Северском направлении авиационных ударов управляемыми бомбами подверглись населенные пункты Северск и Закотное.

На Лиманском направлении захватническая армия дважды атаковала вблизи Тернов. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

В Купянском направлении противник семь раз проводил штурмы позиций наших защитников в районах Петропавловки, Песчаного и Загрызового. Украинские защитники отбили шесть вражеских атак, еще одно боестолкновение продолжается.

На Харьковском направлении враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Барановка и Бочково.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 25 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Малиновка, Новополтавка, Зеленое Поле, Тарасовка, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Удачное, Надеевка, Успеновка, Новоукраинка. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 14 атак, 11 боестолкновений до сих пор продолжаются. Враг нанес авиационные удары в районах Александровки, сбросив три КАБ.

Сегодня на Новопавловском направлении враг четырежды атаковал вблизи Константинополя, Раздольного и Нового Комара.

На Гуляйпольском направлении оккупанты дважды безрезультатно атаковали позиции наших войск вблизи Новоселки.

В Ореховском направлении враг дважды пытался продвинуться в направлении Новоданиловки и Щербаков. Удачи не имел.

На Приднепровском направлении российские захватчики четырежды без успеха штурмовали позиции наших защитников вблизи Антоновки и Приднепровского.