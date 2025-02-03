Между ВСУ и армией РФ произошло более 50 боевых столкновений с начала суток

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток произошло 53 боевых столкновения.
Главные тезисы
- Всего с начала суток произошло 53 боевых столкновения между ВСУ и армией РФ.
- Украинские защитники отразили многочисленные атаки и авиационные удары российских захватчиков.
- Силы обороны сдерживают натиск противника и активно противостоят вражеским атакам.
- Противник наносит авиационные удары по населенным пунктам на различных направлениях, пытаясь продвинуться вперед.
- Украинские защитники успешно отражают атаки, что свидетельствует о высокой боеготовности и решимости защищать свою страну.
Актуальная ситуация на фронте 3 февраля
Оперативная информация по состоянию на 16.00 03.02.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Харьковском направлении враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Барановка и Бочково.
В Купянском направлении противник семь раз проводил штурмы позиций наших защитников в районах Петропавловки, Песчаного и Загрызового. Украинские защитники отбили шесть вражеских атак, еще одно боестолкновение продолжается.
На Лиманском направлении захватническая армия дважды атаковала вблизи Тернов. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Северском направлении авиационных ударов управляемыми бомбами подверглись населенные пункты Северск и Закотное.
На Краматорском направлении украинские защитники отразили одну попытку оккупантов продвинуться вперед в районе Часового Яра.
Активно применяя бомбардировочную авиацию на Торецком направлении , противник атаковал девять раз неподалеку от населенных пунктов Крымское, Торецк и Щербиновка.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 25 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Малиновка, Новополтавка, Зеленое Поле, Тарасовка, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Удачное, Надеевка, Успеновка, Новоукраинка. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 14 атак, 11 боестолкновений до сих пор продолжаются. Враг нанес авиационные удары в районах Александровки, сбросив три КАБ.
Сегодня на Новопавловском направлении враг четырежды атаковал вблизи Константинополя, Раздольного и Нового Комара.
На Гуляйпольском направлении оккупанты дважды безрезультатно атаковали позиции наших войск вблизи Новоселки.
В Ореховском направлении враг дважды пытался продвинуться в направлении Новоданиловки и Щербаков. Удачи не имел.
На Приднепровском направлении российские захватчики четырежды без успеха штурмовали позиции наших защитников вблизи Антоновки и Приднепровского.
В Курской области украинские защитники отразили пять атак захватчиков. Также противник нанес 26 авиационных ударов, сбросив при этом 37 КАБов, совершил 89 артиллерийских обстрелов.
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