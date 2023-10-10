Милли спрогнозировал ужасные последствия для мира в случае победы армии РФ в Украине

Экс-глава генштаба армии США генерал в отставке Марк Милли отметил, что в случае победы преступной армии РФ в Украине в мире будет грозить новая масштабная война и США вынуждены будут значительно увеличить расходы на оборону.
Что Милли говорит о сценариях завершения войны в Украине
По его словам, победа преступной армии РФ в Украине значительно увеличит риск новой мировой войны в ближайшие 10-15 лет.
Сколько может продолжаться война в Украине
По мнению Милли, развязанная Россией преступная война против Украины продлится еще достаточно долго.
Он отметил, что украинские военные продолжают вести успешное контрнаступление.
Однако он признал, что боевые действия проходят очень тяжело.
Российские военные не понимают целей войны
В перехваченном представителями Главного управления разведки Минобороны Украины разговоре военных преступников армии РФ те жалуются на то, что не могут понять реальных целей войны против Украины.
В частности, в перехвате зафиксирован разговор гражданских, задаваемых вопросом за воюющую Россия и имеющих цели во вторжении в Украину.
Она удивляется, что, несмотря на все заявления РФ, Украина получает вооружение от НАТО и финансовую помощь от США.
Россиянка считает, что если власти РФ скажут, что заканчивают войну не достигнув целей, это будет не логично.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-