Милли спрогнозировал ужасные последствия для мира в случае победы армии РФ в Украине

Экс-глава генштаба армии США генерал в отставке Марк Милли отметил, что в случае победы преступной армии РФ в Украине в мире будет грозить новая масштабная война и США вынуждены будут значительно увеличить расходы на оборону.

Что Милли говорит о сценариях завершения войны в Украине

По его словам, победа преступной армии РФ в Украине значительно увеличит риск новой мировой войны в ближайшие 10-15 лет.

Думаю, это будет очень опасной ситуацией, если Путину разрешат победить Поделиться

Сколько может продолжаться война в Украине

По мнению Милли, развязанная Россией преступная война против Украины продлится еще достаточно долго.

Он отметил, что украинские военные продолжают вести успешное контрнаступление.

Прогресс, как отмечают многие, медленный, но устойчивый. И они добиваются прогресса изо дня в день Поделиться

Однако он признал, что боевые действия проходят очень тяжело.

На это нельзя рассчитывать время. Но это будет значительный период времени. И это будет долго, тяжело и очень кроваво Поделиться

Российские военные не понимают целей войны

В перехваченном представителями Главного управления разведки Минобороны Украины разговоре военных преступников армии РФ те жалуются на то, что не могут понять реальных целей войны против Украины.

В частности, в перехвате зафиксирован разговор гражданских, задаваемых вопросом за воюющую Россия и имеющих цели во вторжении в Украину.

Если в Великую Отечественную мы еще хоть за что-то воевали, то здесь вообще непонятно, за что воюешь. Ну, что они хотят? Взять Украину? хотя бы какую-нибудь цель поставили бы, - отмечает женщина из России. Поделиться

Она удивляется, что, несмотря на все заявления РФ, Украина получает вооружение от НАТО и финансовую помощь от США.

Россиянка считает, что если власти РФ скажут, что заканчивают войну не достигнув целей, это будет не логично.