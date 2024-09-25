Минус 1250 солдат РФ и 15 танков. Генштаб озвучил потери окупантов за сутки

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 646,4 тысяч военных.
Главные тезисы
- В ходе вторжения на Украину украинские военные ликвидировали 1250 солдат РФ и уничтожили 15 танков
- Общее количество потерь российской армии достигло 646,4 тысяч военных
- Силы обороны за прошедшие сутки успешно отражали атаки врага на разных направлениях, в том числе на Купянском, Лиманском, Торецком, Покровском и Кураховском направлениях
- На фронте зафиксировано 154 боевых столкновения, где украинские военные эффективно действуют против захватчиков
- В официальных источниках Генштаба представлена детальная информация о количестве уничтоженной техники и потерь агрессора
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1250 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8 815 (+15) ед,
боевых бронированных машин — 17 304 (+12) ед,
артиллерийских систем — 18 549 (+74) ед,
РСЗО — 1 199 (+1) ед,
средств ПВО — 952 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 328 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 15 879 (+115) ед,
крылатых ракет — 2595 (+0) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 25 248 (+73) ед,
специальной техники — 3 168 (+13) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 154 боевых столкновений.
На Купянском направлении в сутки произошло 12 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Синьковки, Андреевки, Кругляковки, Песчаного, Стельмаховки и Лозовой.
На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Дружелюбовки, Чернещины, Грековки, Невского, Торского, Макеевки, Новосадового и Заречного.
На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 12 атак в сторону Торецкая, Щербиновки и вблизи Нью-Йорка.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 20 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Георгиевки и Цукуриного. Кроме этого, враг атаковал в сторону Дальнего, Константиновки, Екатериновки и Желаемого Второго.
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