Могут ли украинские аналоги "Шахедов" наносить удары по РФ — ответ Воздушных сил

Украина имеет право наносить удары по территории России аналогами дронов-камикадзе "Шахед" собственного производства. Однако, используют ли эти беспилотники наши Воздушные силы по стране-агрессору, пока неизвестно.
Могут ли украинские аналоги "Шахедов" наносить удары по РФ
Однако, происходит ли такое на самом деле, представитель не ответил. По его словам, Воздушные силы такое не объявляют.
Что касается беспилотников, то, как пояснил спикер, они находятся на вооружении ударных БПЛА других Сил обороны.
Украина начала серийное производство аналогов "Шахедов"
Как сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, Украина наладила серийное производство отечественного аналога "Шахедов". За месяц таких дронов производят десятки.
По его словам, оборонная сфера вносит важный вклад в экономику страны. В будущем оно должно стать главным сектором украинской экономики.