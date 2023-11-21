Могут ли украинские аналоги "Шахедов" наносить удары по РФ — ответ Воздушных сил

Украина имеет право наносить удары по территории России аналогами дронов-камикадзе "Шахед" собственного производства. Однако, используют ли эти беспилотники наши Воздушные силы по стране-агрессору, пока неизвестно.

Могут ли украинские аналоги "Шахедов" наносить удары по РФ

Я бы сказал, почему вы думаете, что это уже не происходит?, - намекнул Игнат, отвечая на вопрос, может ли Украина в скором времени наносить аналогами "Шахедов" удары по территории РФ. Поделиться

Однако, происходит ли такое на самом деле, представитель не ответил. По его словам, Воздушные силы такое не объявляют.

Дроны сейчас применяют собственно все. У нас в Воздушных силах есть средства, которые нам дали партнеры и которые мы используем по оккупированным территориям. Крым, оккупированные территории Донецкой, Луганской областей, – отметил Игнат. Поделиться

Что касается беспилотников, то, как пояснил спикер, они находятся на вооружении ударных БПЛА других Сил обороны.

Собственно то, что Украина своим собственным вооружением, своим оружием может наносить удары и по той территории, никаких вопросов нет. И если удалось действительно нашим производителям создать дроны, которые могут лететь далеко и лететь точно, это очень серьезный шаг вперед, - добавил Игнат. Поделиться

Украина начала серийное производство аналогов "Шахедов"

Как сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, Украина наладила серийное производство отечественного аналога "Шахедов". За месяц таких дронов производят десятки.

По его словам, оборонная сфера вносит важный вклад в экономику страны. В будущем оно должно стать главным сектором украинской экономики.