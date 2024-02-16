Может ли Украина выиграть войну "на истощение" — прогноз Forbes

Редакция издания Forbes обращает внимание, что запасы России рано или поздно закончатся, а это значит, что Украина может выиграть войну, оставаясь в обороне и уничтожая силы врага.

Сколько лет еще РФ может воевать против Украины

Согласно данным Королевского института объединенных служб в Лондоне, страна-агрессорка способна производить около 4500 бронемашин в течение года.

Что важно понимать, около 80% этой техники — старая, снятая с хранения и отремонтированная, а это значит, что запасы России рано или поздно иссякнут.

Команда Forbes подсчитала, что бойцы ВСУ должны продержаться и истощать российские силы еще два года, чтобы Украина выиграла войну "на истощение". Однако для этого потребуется помощь союзников.

Как отмечают аналитики RUSI, уже в 2025 году Россия начнет обнаруживать, что ее транспортные средства требуют более глубокого ремонта. До 2026 года большая часть имеющихся запасов будет исчерпана.

Этот прогноз также подтверждает недавний отчет Министерства обороны Эстонии.

Украина может пережить Россию

Независимые аналитики также фиксируют тенденции, указывающие на то, что российские запасы иссякнут в 2025 или 2026 году.

Конечно, Россия может направить больше ресурсов на производство новой техники, но производство с нуля гораздо более трудоемко и ресурсозатратно. Для россиян существенное улучшение качества продукции в условиях международных санкций, скорее всего, нереально даже в среднесрочной перспективе, — заявило недавно Минобороны Эстонии. Поделиться

Журналисты пришли к выводу, что старые военные резервы РФ иссякнут не раньше, чем через пару лет.

Именно поэтому Украина должна стремиться к тому, чтобы пережить Россию.