Мы идем. Армия Израиля заявила о последнем шансе для палестинцев

В Израиле набирает обороты война с террористической группировкой ХАМАС. Вооруженные Силы страны дали последний шанс на эвакуацию мирного населения из Сектора Газа.

ЦАХАЛ обратился с громким предупреждением к жителям Палестины

По словам главного спикера армии Израиля контрадмирала Даниэля Хагари, бойцы ЦАХАЛ начали активно готовиться к следующим этапам войны с боевиками ХАМАС.

Речь идет и о юге, и о севере, и о центре.

Учитывая этот момент, он призвал палестинцев немедленно эвакуироваться.

Каждый остающийся оказывается в опасности… Мы сосредоточены на Секторе Газа, но мы разбросаны по всей стране. Это позволяет нам действовать одновременно на всех аренах, – предупредил Даниэль Хагари. Поделиться

Он также обратил внимание на то, что уже сотни тысяч мирных палестинцев выехали с севера Сектора Газы на юг после предупреждений о том, что вскоре Вооруженные Силы Израиля нанесут удар. Однако не все успели это сделать.

Каждый, кто решит не эвакуироваться, подвергает себя и свою семью опасности. Мы будем атаковать большой силой в тех районах, которые были эвакуированы, – отметил представитель армии Израиля. Поделиться

По словам Хагари, террористы давят на местное население и мешают ему эвакуироваться, "поскольку лидеры организации прячутся за спинами гражданских.

Атака ХАМАС на Израиль: главные новости

7 октября террористы ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по Израилю, а также прорвали границу в нескольких местах.

После этого Тель-Авив официально объявил о начале войны с палестинскими боевиками.

Авиация Израиля атакует Сектор Газа, пытаясь тотально "уничтожить возможности террористической группы ХАМАС".

Недавно Израиль смог вернуть под контроль все районы на границе.

10 октября Министр обороны Израиля Йоав Галант официально подтвердил, что ЦАХАЛ переходит к "полноценному наступлению" на Сектор Газа.