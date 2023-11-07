Мы проиграем. Боррель обратился с экстренным предупреждением ко всей Европе

По мнению главного дипломата ЕС Жозепа Борреля, поражение Украины в войне с Россией станет фатальным поражением и для всей Европы, поэтому этого нельзя допустить.

Боррель просит Брюссель и мир не забывать об Украине

Шеф европейской дипломатии обращает внимание на то, что война ХАМАС с Израилем ни в коем случае не должна забрать на себя все внимание ЕС, поскольку ситуация в Украине для официального Брюсселя гораздо важнее.

Не забывайте об Украине. Украина продолжает борьбу с российской агрессией. Если проиграет Украина – мы проиграем. Мы должны сохранить единодушие и единство в поддержке Украины. Мы являемся главным оказывателем помощи – мы даже больше, чем США, ведь вы знаете цифры, – подчеркнул Жозеп Боррель. Поделиться

Как считает дипломат, ЕС должен сконцентрироваться на работе над перспективой членства Украины в блоке, программах экономической и финансовой поддержки, предоставлении оружия для ВСУ, активизации сотрудничества с Киевом и гарантиях безопасности.

Боррель убежден, что РФ не остановится, если ее не остановить

Он также предупредил Брюссель о том, что Россия может восстановить силы, несмотря на свои безумные потери на поле боя.

По словам Борреля, для Путина не проблема бросить в жерло войны еще больше людей и оружия, вообще не заботясь о "человеческой цене".

До Путина еще Сталин считал, что количество может переходить в качество, как будто человеческая жизнь вообще не имеет значения и ценности. То, что не приемлемо для Украины в плане "человеческой цены", может быть приемлемо для России в краткосрочной перспективе, – отметил главный дипломат ЕС. Поделиться

По его убеждению, единственное правильное решение в сложившейся ситуации - продолжать поддерживать Украину, пока она не победит РФ.

Боррель также обратил внимание на то, что Украина с момента подачи заявки на вступление в Евросоюз словно "подталкивает" всю очередь стран-кандидатов, начавших этот процесс раньше.