Мы проиграем. Боррель обратился с экстренным предупреждением ко всей Европе

По мнению главного дипломата ЕС Жозепа Борреля, поражение Украины в войне с Россией станет фатальным поражением и для всей Европы, поэтому этого нельзя допустить.
Боррель просит Брюссель и мир не забывать об Украине
Шеф европейской дипломатии обращает внимание на то, что война ХАМАС с Израилем ни в коем случае не должна забрать на себя все внимание ЕС, поскольку ситуация в Украине для официального Брюсселя гораздо важнее.
Как считает дипломат, ЕС должен сконцентрироваться на работе над перспективой членства Украины в блоке, программах экономической и финансовой поддержки, предоставлении оружия для ВСУ, активизации сотрудничества с Киевом и гарантиях безопасности.
Боррель убежден, что РФ не остановится, если ее не остановить
Он также предупредил Брюссель о том, что Россия может восстановить силы, несмотря на свои безумные потери на поле боя.
По словам Борреля, для Путина не проблема бросить в жерло войны еще больше людей и оружия, вообще не заботясь о "человеческой цене".
По его убеждению, единственное правильное решение в сложившейся ситуации - продолжать поддерживать Украину, пока она не победит РФ.
Боррель также обратил внимание на то, что Украина с момента подачи заявки на вступление в Евросоюз словно "подталкивает" всю очередь стран-кандидатов, начавших этот процесс раньше.
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