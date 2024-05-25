Мы уничтожим все ваши позиции. США пригрозили армии РФ в Украине

По словам шефа польской дипломатии Радослава Сикорского, официальный Вашингтон во время непубличных переговоров с Москвой пригрозил уничтожить все силы россиян в Украине, если диктатор Владимир Путина решится использовать ядерное оружие.

Команда Байдена запугала Кремль после новых ядерных угроз Путина

На фоне отсутствия значительных успехов на украинском фронте и оказания новой масштабной помощи для ВСУ со стороны союзников Киева, в том числе США, нелегитимный президент РФ снова вспомнил о ядерном оружии как методе шантажа.

Радослав Сикорский заявил, что он скептически относится к новым угрозам Москвы применить ядерное оружие.

По словам дипломата, вероятность такого развития событий крайне низкая, ведь Белый дом уже предупредил Кремль о роковых последствиях такого решения.

Американцы сказали россиянам: "если вы примените ядерное оружие, даже если оно никого не убьет, то мы поразим все ваши позиции в Украине обычным оружием, мы уничтожим их всех". Радослав Сикорский Глава МИД Польши

Шеф польской дипломатии также добавил, что официальная Варшава поддерживает право Украины на нанесение ударов по военным целям внутри РФ.

НАТО также хочет, чтобы Украине разрешили бить по РФ западным оружием

Генсек Альянса Йенс Столтенберг начал настаивать на том, чтобы союзники блока, поставляющие свое оружие Украине, наконец-то рассмотрели вопрос отмены запрета на его использование для поражения военных объектов на территории России.

Пришло время для союзников рассмотреть вопрос о том, не стоит ли им снять некоторые ограничения, которые они наложили на использование оружия, которое они предоставили Украине, — заявил Столтенберг. Поделиться

По его словам, это будет очень важное для ВСУ решение, особенно на фоне нового наступления РФ на Харьковщину.