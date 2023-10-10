На юге Израиля нашли семь украинцев, которых считали без вести пропавшими
Категория
Мир
Дата публикации

На юге Израиля нашли семь украинцев, которых считали без вести пропавшими

МИД Украины
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

В Израиле отыскали 7 украинцев, считавшихся пропавшими без вести. Более 400 украинцев изъявили желание покинуть Израиль и Сектор Газа.

Что известно об украинцах в Израиле

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в эфире телемарафона сообщил, что 7 украинцев, считавшихся без вести пропавшими на юге Израиля, нашли. Пока они в безопасности.

Спикер отметил, что оперативный штаб МИД для помощи украинцам в Израиле смог проработать более 700 обращений.

Посольство помогло найти временное жилье шести семьям в Израиле.

Что касается украинцев — погибших или пострадавших — у нас есть подтвержденная информация о двух украинках. Мы сообщали об этом раньше, ситуация больше не изменилась. У нас есть информация о возможной гибели еще трех украинцев: двое на территории Израиля, один на территории Сектора Газы. Но эта информация пока не подтверждена. О других случаях пострадавших украинцев информация пока не поступала.

Также в МИД посоветовали желающим уехать из Израиля проверять коммерческие рейсы, поскольку некоторые авиакомпании продолжают работу в стране.

150 украинцев в Секторе Газа заявили о своем желании уехать из анклава, из Израиля – около 300 граждан.

Украина готовит эвакуацию своих граждан из Сектора Газа

В то же время, украинский посол в Израиле Корнийчук отметил, что эвакуацию планируют провести до 12 октября, сейчас формируются списки желающих уехать. На сегодняшний день — это 150 граждан Украины.

Если Израиль приступит к наземной операции, эвакуировать украинцев уже не смогут.

Когда начинается наземная операция, перекрываются все границы по периметру. И мы не сможем даже в Египет помочь эвакуироваться. Это вопрос часов, и потому мы работаем 24/7.

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