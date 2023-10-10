На юге Израиля нашли семь украинцев, которых считали без вести пропавшими

В Израиле отыскали 7 украинцев, считавшихся пропавшими без вести. Более 400 украинцев изъявили желание покинуть Израиль и Сектор Газа.
Что известно об украинцах в Израиле
Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в эфире телемарафона сообщил, что 7 украинцев, считавшихся без вести пропавшими на юге Израиля, нашли. Пока они в безопасности.
Спикер отметил, что оперативный штаб МИД для помощи украинцам в Израиле смог проработать более 700 обращений.
Посольство помогло найти временное жилье шести семьям в Израиле.
Также в МИД посоветовали желающим уехать из Израиля проверять коммерческие рейсы, поскольку некоторые авиакомпании продолжают работу в стране.
150 украинцев в Секторе Газа заявили о своем желании уехать из анклава, из Израиля – около 300 граждан.
Украина готовит эвакуацию своих граждан из Сектора Газа
В то же время, украинский посол в Израиле Корнийчук отметил, что эвакуацию планируют провести до 12 октября, сейчас формируются списки желающих уехать. На сегодняшний день — это 150 граждан Украины.
Если Израиль приступит к наземной операции, эвакуировать украинцев уже не смогут.
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