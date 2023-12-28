На КПП "Дорогуск" ускорилось движение грузовиков на выезд из Польши
Категория
Украина
Дата публикации

На КПП "Дорогуск" ускорилось движение грузовиков на выезд из Польши

Граница
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Источник:  RMF 24

За последние сутки движение очереди грузовиков на КПП "Дорогуск-Ягодин" ускорилось, поскольку польские перевозчики начали пропускать больше машин.

Сколько грузовиков находится на границе

По данным польского издания RMF24, с польской стороны на КПП "Дорогуск-Ягодин" находится 1050 грузовиков, длина очереди – 26 километров.

Время ожидания оформления составляет примерно 135 часов, или 5-6 дней.

Несмотря на объявление протестующих пропускать только один грузовик каждые три часа, за минувшие сутки из Польши выехало 149 автомобилей. В час пропускают по 5 грузовиков.

Уменьшилась очередь и из-за того, что некоторые водители разворачивались или ехали на стоянки.

Всего в Дорогуске в сутки в среднем регистрируют 600 транспортных средств.

Худшая ситуация на въезде из Украины – за сутки через границу в Польшу выехал только один грузовик.

КПП "Гребенное" пересечение границы ожидают 800 транспортных средств. Со вчерашнего дня в Украину въехало 120.

КПП "Медика" водители ждут выезда 4 дня - в очереди более 700 фур.

КПП "Корчева-Краковец" более 600 грузовиков ожидают оформления.

Протест польских перевозчиков на границе с Украиной

6 ноября польские перевозчики перекрыли движение грузовиков на пунктах пропуска на границе с Украиной. Речь идет о "Корчевой - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская", "Дорогуск - Ягодин".

С того времени в ожидании на границе умерли три украинских водителя, а экономика Украины потеряла более 1 млрд евро.

День простоя для украинского грузовика на границе стоит около 300-350 евро в зависимости от компании.

Митингующие требуют:

  • введение коммерческих разрешений для украинских компаний на перевозку товаров, за исключением гуманитарной помощи и вещей для украинской армии;

  • приостановка действия лицензий для компаний, созданных после начала войны в Украине, и их проверка.

  • ликвидировать электронную очередь украинской стороной.

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