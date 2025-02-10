На Курщине Силы обороны Украины отразили 18 атак армии РФ в течение суток

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 99 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ.

Актуальная ситуация на фронте 10 февраля

Оперативная информация по состоянию на 08.00 10.02.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

По уточненной информации, вчера противник в общей сложности нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, а также — 87 авиаударов, сбросив 138 управляемых бомб. Кроме этого, произвел более пяти тысяч восьмисот обстрелов, из них 133 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражений 2427 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Александровка, Нестерное, Слатино, Уды Харьковской области; Филиал Днепропетровской области; Зверевое, Покровск, Гродовка, Константиновка, Ясиноватая, Богатырь, Разлив, Отрадное, Новоселка, Сторожево, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Красное, Пятихатки, Каменское, Лукьяновское, Степногорск Запорожской области; Приднепровское Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один зенитный ракетный комплекс Бук, семь районов сосредоточения личного состава и военной техники, пять артиллерийских систем и пункт управления российских захватчиков.

На Харьковском направлении наши войска отразили три атаки врага в районах Волчанска и Фиголовки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло семь атак кафиров. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от населенных пунктов Богуславка, Степная Новоселка, Голубовка, Новая Кругляковка, Петропавловка и Загрызово.

На лиманском направлении враг атаковал десять раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Зеленая Роща, Новосергеевка, Ямполевка, Колодцы, Копанки и Новолюбовка.

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения в районе населенного пункта Часов Яр.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак неподалеку от населенных пунктов Торецк, Крымское и Щербиновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 33 штурма агрессора в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Песчаное, Удачное, Новоалександровка, Андреевка и Дачное.

Активно применяя авиацию на Новопавловском направлении , враг десять раз тщетно пытался прорваться вблизи населенного пункта Константинополь.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины вчера отразили 18 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 39 авиационных ударов с применением 69 управляемых бомб, а также совершил 493 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе девять из реактивных систем залпового огня.