На Курщине Силы обороны Украины отразили 18 атак армии РФ в течение суток

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 99 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ.
Главные тезисы
- Украинские военные отразили 18 атак армии РФ на Курщине, нанеся существенные потери противнику.
- За последние сутки зафиксировано 99 боевых столкновений, в результате которых уничтожено 9 танков, 16 бронированных машин и другое военное оборудование.
- Российские захватчики совершили 39 авиационных ударов и более 493 артиллерийских обстрелов, понеся значительные потери.
Актуальная ситуация на фронте 10 февраля
Оперативная информация по состоянию на 08.00 10.02.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
По уточненной информации, вчера противник в общей сложности нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, а также — 87 авиаударов, сбросив 138 управляемых бомб. Кроме этого, произвел более пяти тысяч восьмисот обстрелов, из них 133 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражений 2427 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Александровка, Нестерное, Слатино, Уды Харьковской области; Филиал Днепропетровской области; Зверевое, Покровск, Гродовка, Константиновка, Ясиноватая, Богатырь, Разлив, Отрадное, Новоселка, Сторожево, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Красное, Пятихатки, Каменское, Лукьяновское, Степногорск Запорожской области; Приднепровское Херсонской области.
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один зенитный ракетный комплекс Бук, семь районов сосредоточения личного состава и военной техники, пять артиллерийских систем и пункт управления российских захватчиков.
На Харьковском направлении наши войска отразили три атаки врага в районах Волчанска и Фиголовки.
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло семь атак кафиров. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от населенных пунктов Богуславка, Степная Новоселка, Голубовка, Новая Кругляковка, Петропавловка и Загрызово.
На лиманском направлении враг атаковал десять раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Зеленая Роща, Новосергеевка, Ямполевка, Колодцы, Копанки и Новолюбовка.
На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения в районе населенного пункта Часов Яр.
На Торецком направлении враг совершил 13 атак неподалеку от населенных пунктов Торецк, Крымское и Щербиновка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 33 штурма агрессора в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Песчаное, Удачное, Новоалександровка, Андреевка и Дачное.
Активно применяя авиацию на Новопавловском направлении, враг десять раз тщетно пытался прорваться вблизи населенного пункта Константинополь.
В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины вчера отразили 18 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 39 авиационных ударов с применением 69 управляемых бомб, а также совершил 493 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе девять из реактивных систем залпового огня.
Всего за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1170 человек. Также украинские воины обезвредили девять танков, 16 боевых бронированных машин, 35 артиллерийских систем, три средства противовоздушной обороны, 137 БПЛА оперативно-тактического уровня, 109 единиц автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.
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