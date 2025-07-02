На поверхности Луны появятся две гигантские буквы — когда именно

В ночь со 2-го на 3 июля, около шести часов утра, на поверхности Луны благодаря особой игре света и тени можно будет увидеть гигантские буквы "X" и "V".
Главные тезисы
- В ночь со 2-го на 3 июля на поверхности Луны можно будет увидеть гигантские буквы “X” и “V” благодаря эффекту “clair-obscur”.
- Эффект “clair-obscur” возникает из-за взаимодействия света и тени на лунной поверхности, создавая определённые фигуры на её рельефе.
- Гигантское “X” формируется на краях кратеров Бьянкини, Пурбах и Ла Кайль, а “V” располагается вблизи терминатора Луны.
На поверхности Луны можно будет увидеть две загадочные буквы
Такое явление создается изменением игры света и тени на поверхности Луны.
В это время Солнце будет светить под таким углом, что создается впечатление, будто гигантские буквы "V" и "X" украшают лунную поверхность.
Это явление называется эффектом "clair-obscur" (светола) и возникает, когда взаимодействие света и тени приводит к случайному образованию определенных фигур на скалистом рельефе Луны, пишет издание.
Оба объекта можно увидеть с помощью небольшого домашнего телескопа с шестидюймовой аппаратурой.
Лунный "X" — это оптический эффект, который появляется, когда солнечный свет попадает на поднятые участки краев кратеров Бьянкини, Пурбах и Ла Кайль, сообщает вебсайт по наблюдению за звездами EarthSky.org. Эту особенность можно найти примерно на 25 градусов южнее лунного экватора, вблизи терминатора — линии, разделяющей дневную и ночную стороны Луны.
По информации издания, чтобы найти лунную "V", наблюдатели за Луной должны следовать вдоль линии терминатора до точки, расположенной менее чем на десять градусов выше лунного экватора, чтобы найти частично затененную форму кратера Укерт.
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