На территории Румынии ночью упал российский ударный БпЛА. В небо поднимали F-16
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Мир
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На территории Румынии ночью упал российский ударный БпЛА. В небо поднимали F-16

Румыния
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Источник:  Минобороны Румынии

Во время российской атаки беспилотниками украинской портовой инфраструктуры ночью 14 декабря на территорию Румынии упал ударный дрон.

Падение дрона в Румынии

Минобороны страны сообщило, что во время российской атаки дронами припортовой инфраструктуры Украины зафиксировало возможное несанкционированное проникновение в свое воздушное пространство.

В воздух для выполнения задач по наблюдению за воздушным пространством поднимали самолеты F-16 ВВС Румынии и Eurofighter Typhoon ВВС Германии.

Утром 14 декабря возле села Гринда обнаружили воронку от падения беспилотника глубиной 1,5 метра. Село Гринда расположено примерно в 8 км от украинского порта Рени.

Министерство национальной обороны решительно осуждает атаки, совершенные Российской Федерацией на отдельные объекты и элементы гражданской инфраструктуры в украинских портах Дуная. Эти атаки неоправданны и серьезно противоречат нормам международного гуманитарного права, - отметили в Минобороны Румынии.

В Румынии не впервые находят обломки дронов

Напомним, что в Румынии уже находили обломки беспилотников, которыми РФ атакует Украину.

4 сентября Россия массированно атаковала дронами юг Украины. Тогда в Румынии обнаружили обломки дрона примерно в 2,5 км юго-восточнее населенного пункта Плаура, расположенного на берегу Дуная.

18 сентября в районе румынских сел Нуферу и Виктория снова обнаружили обломки БПЛА после атаки России на Одесскую область.

В НАТО считают атаки непреднамеренными.

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