На территории Румынии ночью упал российский ударный БпЛА. В небо поднимали F-16

Во время российской атаки беспилотниками украинской портовой инфраструктуры ночью 14 декабря на территорию Румынии упал ударный дрон.
Падение дрона в Румынии
Минобороны страны сообщило, что во время российской атаки дронами припортовой инфраструктуры Украины зафиксировало возможное несанкционированное проникновение в свое воздушное пространство.
В воздух для выполнения задач по наблюдению за воздушным пространством поднимали самолеты F-16 ВВС Румынии и Eurofighter Typhoon ВВС Германии.
Утром 14 декабря возле села Гринда обнаружили воронку от падения беспилотника глубиной 1,5 метра. Село Гринда расположено примерно в 8 км от украинского порта Рени.
В Румынии не впервые находят обломки дронов
Напомним, что в Румынии уже находили обломки беспилотников, которыми РФ атакует Украину.
4 сентября Россия массированно атаковала дронами юг Украины. Тогда в Румынии обнаружили обломки дрона примерно в 2,5 км юго-восточнее населенного пункта Плаура, расположенного на берегу Дуная.
18 сентября в районе румынских сел Нуферу и Виктория снова обнаружили обломки БПЛА после атаки России на Одесскую область.
В НАТО считают атаки непреднамеренными.
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