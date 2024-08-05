На военном заводе в российском Стерлитамаке прогремел взрыв

На заводе «Авангард» в городе Стерлитамак в Башкортостане РФ 5 августа произошел взрыв, по меньшей мере три человека погибли.
Главные тезисы
- В результате взрыва на военном заводе в Стерлитамаке погибли не менее трех человек из-за нарушения техники безопасности при демонтаже трубопровода.
- Завод «Авангард» специализируется на производстве деталей для ракетных систем залпового огня и принадлежит государственной корпорации «Ростех».
- Предприятие находится под санкциями Евросоюза, Швейцарии и Украины.
Взрыв на российском военном заводе "Авангард": что известно
По сообщениям росСМИ, взрыв произошел, когда ремонтная бригада демонтировала трубопровод в одном из цехов. Все три члена бригады погибли.
В настоящее время причины аварии устанавливаются.
Завод «Авангард» принадлежит государственной корпорации «Ростех» и выполняет оборонный заказ, в частности, он производит детали для ракетных систем залпового огня. Предприятие находится под санкциями Евросоюза, Швейцарии и Украины.
Что известно о взрывах в Курске
Местные жители отмечают, что в небе над Курском был слышен взрыв и видна яркая вспышка. От громкого звука в нескольких районах у автомобилей на парковочных местах сработала сигнализация.
И.о. губернатора региона Алексей Смирнов позже сообщил о ракетной опасности в Курской области и попросил жителей не выходить на улицу и находиться в помещениях без окон.
Уже утром 30 июля Смирнов сообщил, что ночью якобы уничтожены четыре ракеты в небе над Октябрьским и Курчатовским районами Курской области.
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