На заводе «Авангард» в городе Стерлитамак в Башкортостане РФ 5 августа произошел взрыв, по меньшей мере три человека погибли.

Взрыв на российском военном заводе "Авангард": что известно

По сообщениям росСМИ, взрыв произошел, когда ремонтная бригада демонтировала трубопровод в одном из цехов. Все три члена бригады погибли.

В настоящее время причины аварии устанавливаются.

Как заявили в следственном комитете страны-агрессорки, предполагается, что рабочие нарушили технику безопасности во время резки труб и газовоздушная смесь загорелась. Поделиться

Завод «Авангард» принадлежит государственной корпорации «Ростех» и выполняет оборонный заказ, в частности, он производит детали для ракетных систем залпового огня. Предприятие находится под санкциями Евросоюза, Швейцарии и Украины.

Что известно о взрывах в Курске

Местные жители отмечают, что в небе над Курском был слышен взрыв и видна яркая вспышка. От громкого звука в нескольких районах у автомобилей на парковочных местах сработала сигнализация.

И.о. губернатора региона Алексей Смирнов позже сообщил о ракетной опасности в Курской области и попросил жителей не выходить на улицу и находиться в помещениях без окон.

Уже утром 30 июля Смирнов сообщил, что ночью якобы уничтожены четыре ракеты в небе над Октябрьским и Курчатовским районами Курской области.