На военном заводе в российском Стерлитамаке прогремел взрыв
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Проиcшествия
Дата публикации

На военном заводе в российском Стерлитамаке прогремел взрыв

"Авангард"
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Источник:  online.ua

На заводе «Авангард» в городе Стерлитамак в Башкортостане РФ 5 августа произошел взрыв, по меньшей мере три человека погибли.

Главные тезисы

  • В результате взрыва на военном заводе в Стерлитамаке погибли не менее трех человек из-за нарушения техники безопасности при демонтаже трубопровода.
  • Завод «Авангард» специализируется на производстве деталей для ракетных систем залпового огня и принадлежит государственной корпорации «Ростех».
  • Предприятие находится под санкциями Евросоюза, Швейцарии и Украины.

Взрыв на российском военном заводе "Авангард": что известно

По сообщениям росСМИ, взрыв произошел, когда ремонтная бригада демонтировала трубопровод в одном из цехов. Все три члена бригады погибли.

В настоящее время причины аварии устанавливаются.

Как заявили в следственном комитете страны-агрессорки, предполагается, что рабочие нарушили технику безопасности во время резки труб и газовоздушная смесь загорелась.

Завод «Авангард» принадлежит государственной корпорации «Ростех» и выполняет оборонный заказ, в частности, он производит детали для ракетных систем залпового огня. Предприятие находится под санкциями Евросоюза, Швейцарии и Украины.

Что известно о взрывах в Курске

Местные жители отмечают, что в небе над Курском был слышен взрыв и видна яркая вспышка. От громкого звука в нескольких районах у автомобилей на парковочных местах сработала сигнализация.

И.о. губернатора региона Алексей Смирнов позже сообщил о ракетной опасности в Курской области и попросил жителей не выходить на улицу и находиться в помещениях без окон.

Уже утром 30 июля Смирнов сообщил, что ночью якобы уничтожены четыре ракеты в небе над Октябрьским и Курчатовским районами Курской области.

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