Начала ли армия РФ новое наступление — объяснение ГУР

Кремль распространяет фейковые заявления о начале нового наступления преступной армии РФ в Украине с целью прикрыть последние провалы окупантов на Донбассе.
Может ли армия РФ проводить новые наступления в Украине
По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, вероятно, информация о якобы начале нового наступления армии РФ является очередной кремлевской ИПСО, ведь для проведения полноценного наступления у оккупантов уже не хватает ресурсов.
Представитель ГУР отметил, что враждебная активность на отдельных направлениях носит очень ограниченный характер.
Подтверждением тому, как подчеркивает Юсов, заявления самих окупантов об обороне и попытки удержать хотя бы то, что удалось захватить.
Оккупанты сами же опровергают свою ложь о наступлении
Юсов подчеркнул, что украинцам следует соблюдать информационную гигиену и доверять только официальным и проверенным источникам.
В частности, говорится об официальных сообщениях разных структур: Офиса Президента, Офиса генпрокурора, СБУ и других.
Юсов добавил, что в Украине также работают над улучшением средств анализа информации и борьбы с кремлевской пропагандой и дезинформацией.
В частности, Андрей Юсов также отметил, что аналитики ISW констатируют, что риторика Путина по поводу Авдеевки изменилась.
Если раньше речь шла о наступлении, то теперь президент РФ говорит, что их войска ведут успешные активные военные действия.
Поэтому представитель ГУР предполагает, что история о полномасштабном наступлении была ИПСО.
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