Начала ли армия РФ новое наступление — объяснение ГУР

Кремль распространяет фейковые заявления о начале нового наступления преступной армии РФ в Украине с целью прикрыть последние провалы окупантов на Донбассе.

Может ли армия РФ проводить новые наступления в Украине

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, вероятно, информация о якобы начале нового наступления армии РФ является очередной кремлевской ИПСО, ведь для проведения полноценного наступления у оккупантов уже не хватает ресурсов.

Представитель ГУР отметил, что враждебная активность на отдельных направлениях носит очень ограниченный характер.

Подтверждением тому, как подчеркивает Юсов, заявления самих окупантов об обороне и попытки удержать хотя бы то, что удалось захватить.

Оккупанты сами же опровергают свою ложь о наступлении

Юсов подчеркнул, что украинцам следует соблюдать информационную гигиену и доверять только официальным и проверенным источникам.

В частности, говорится об официальных сообщениях разных структур: Офиса Президента, Офиса генпрокурора, СБУ и других.

Все остальное, так или иначе, особенно когда речь идет об анонимных источниках, анонимных русскоязычных источниках... понятно, кому легче готовить такие продукты и на какую аудиторию они рассчитаны. Разная информация на них часто действительно готовится к влиянию на Украину и украинцев с целью посеять панику, дестабилизировать ситуацию, ввести в заблуждение, - подчеркивает представитель ГУР. Поделиться

Юсов добавил, что в Украине также работают над улучшением средств анализа информации и борьбы с кремлевской пропагандой и дезинформацией.

В частности, Андрей Юсов также отметил, что аналитики ISW констатируют, что риторика Путина по поводу Авдеевки изменилась.

Если раньше речь шла о наступлении, то теперь президент РФ говорит, что их войска ведут успешные активные военные действия.

Поэтому представитель ГУР предполагает, что история о полномасштабном наступлении была ИПСО.