Началась новая волна. Военные РФ сутки штурмуют Авдеевку

Новая волна наступления окупантов не менее мощная, чем предыдущая.

Российские войска начали новую волну штурмов вокруг Авдеевки

На Авдеевском направлении началась новая волна русских штурмов и атак. Военные РФ давят и не оставляют попыток оцепить город.

Как рассказал начальник Авдеевской МВА Виталий Барабаш, атака продолжалась всю ночь, однако Силы обороны были к ней готовы. По его словам, было уничтожено 50 единиц вражеской техники.

Ребята все отбили, но действительно очень тяжело… Авиация много вреда делает, не только по позициям, но и по территории общины, – рассказал Барабаш. Поделиться

На сегодня в Авдеевке остается 1,6 тыс. человек. Эвакуации мешают постоянные обстрелы.

Что известно о наступлении РФ на Авдеевку

10 октября российские войска активизировали наступление на Авдеевку, нанося массированные удары по городу.

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что 10 октября было, «пожалуй, наибольшее наступление на город за всю полномасштабную войну», однако ситуация контролируемая. В ВСУ рассказали, что оккупанты хотят окружить Авдеевку, бросая большое количество техники и личного состава.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны Украины удерживают позиции возле Авдеевки.

Представитель Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что российские оккупанты продолжают активные наступательные действия в районе Авдеевки и рассматривают город как возможность одержать хоть какую-то знаковую «победу» и переломить ход боевых действий.

16 октября Барабаш отметил, что российские оккупанты стали меньше варить по Авдеевке, однако в результате вражеских обстрелов к западу от города погибли два человека.

В тот же день Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил, что на Авдеевском направлении россияне вели безуспешные штурмы при поддержке авиации в районах Авдеевки и Первомайского Донецкой области, однако Силам обороны удалось отразить семь российских атак.