Нацбанк резко снизил учетную ставку с 20 до 16%

Национальный банк Украины принял решение снова снизить учетную ставку. С 27 октября 2023 года будет действовать ставка на уровне 16%.

НБУ принял новую учетную ставку

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 20 до 16%.

"Национальный банк установил учетную ставку на уровне 16% и одновременно оставил неизменными процентные ставки по своим операциям с банками", – объяснил председатель правления Нацбанка Андрей Пышный. Поделиться

По его словам, учетная ставка на уровне 16% устанавливается с 27 октября 2023 г., сравнив ее со ставкой по депозитным сертификатам овернайт. Таким образом, Нацбанк модернизирует свой операционный дизайн монетарной политики по системе "нижней границы".

При таком дизайне учетная ставка будет определять ставку по депозитным сертификатам овернайт (16%), а ставки по другим операциям НБУ с банками будут выстраиваться вверх от учетной:

по трехмесячным депозитным сертификатам - "учетная ставка + 4 процентных пункта" (20%)

по кредитам рефинансирования – "учетная ставка + 6 процентных пунктов" (22%)

Следовательно, фактически уровни ставок по операциям НБУ с банками останутся неизменными, – добавил Пышный. Поделиться

НБУ увеличил продажу валюты на межбанке

Согласно данным валютных интервенций Нацбанк за неделю продал на межбанковском валютном рынке 735,48 млн долларов, что на 160,24 млн долларов больше чем неделей ранее, когда объем продаж из резервов составил 575,24 млрд долларов.

При этом регулятор купил 0,14 млн долларов, а неделей раньше – 0,25 млн.

К слову, 2 октября Нацбанк объявил о переходе от режима фиксированного курса. Начиная с 3 октября официальный курс доллара начал меняться – впервые с июля 2022 года.

Новый режим в НБУ называют "управляемой курсовой гибкостью". Переход к ней является одним из шагов в направлении полной валютной либерализации и возвращения в довоенный режим работы валютного рынка.

Соответственно НБУ больше не будет устанавливать значение курса доллара директивно. Начиная с 3 октября курс доллара меняется в соответствии с ситуацией на валютном рынке.