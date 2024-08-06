Нас бросили. В России паника после прорыва границы — фото и видео
Категория
Украина
Дата публикации

Нас бросили. В России паника после прорыва границы — фото и видео

пожар
Читати українською
Источник:  online.ua

Ситуация в Курской области РФ после прорыва границы украинскими силами существенно обострилась. Российские оккупанты уже потеряли немало техники, а местное население активно занимается самоэвакуацией.

Главные тезисы

  • Украинские войска взяли в плен российских окупантов, среди которых есть срочники.
  • Армия РФ понесла существенные потери, в том числе были сбиты два вертолета.
  • Местные жители начали самостоятельную эвакуацию из-за недоверия к местным властям.

Что происходит в Курской области — последние подробности

Во время боев за приграничные поселки Курской области РФ украинские воины взяли в плен по меньшей мере 6 российских оккупантов

Согласно последним данным, по крайней мере несколько из них — срочники. В сети уже опубликовали видеоподтверждение.

Российские оппозиционные СМИ утверждают, что среди плененных — 22-летний срочник Даниил Колесников из Ровеньского района Белгородской области и 21-летний срочник Максим Хямяляйнен из города Инта Республики Коми.

Оба находились на позициях оккупационной армии в приграничном городе Суджа, где сейчас продолжаются бои.

Бросили, забили на нас просто... "Сдохнут, так сдохнут”, — пожаловался один из пленных.

Армия РФ несет существенные потери

Согласно последним данным, во время боев в Курской области украинские силы сбили российский вертолет Ка-52.

Еще один вертолет оккупантов удалось уничтожить над Сумской областью.

В Кореневском районе Курской области было ранено не менее 15 бойцов подразделения "Ахмат". Со временем появилась информация, что количество раненых постоянно растет.

Все они "рассредоточились" (разбежались) во время первых ударов и войска ВСУ прошли вглубь района.

Как отмечают местные жители, недоверие к местным властям огромно, жители говорили главам районов открыто: «Вы нам не говорите правду». После первых ударов по внутренним чатам местных жителей начала распространяться информация о том, что на улицах украинские танки. Это привело к сильной панике, — пишет оппозиционный российский телеграмм-канал "ВЧК-ОГПУ".

Следует также отметить, что местное население самостоятельно эвакуировалось, то есть гражданских никто не вывозил из-под обстрелов. Организованно выехали только работники администраций и сельсоветов.

Один из российских телеграмм-каналов пишет, что таких сражений, которые сейчас продолжаются на Курщине, не было никогда ранее.

Фото: скриншот

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Минобороны РФ заявляет о боях на границе с Курской областью — видео
Минобороны РФ заявляет о боях на границе с Курской областью — видео
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы обороны сбили вертолет РФ в Сумской области
Сумская ОВА
вертолет Ка-52
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский заявил о существенном изменении ситуации на фронте — видео
Владимир Зеленский
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?