Нас бросили. В России паника после прорыва границы — фото и видео

Ситуация в Курской области РФ после прорыва границы украинскими силами существенно обострилась. Российские оккупанты уже потеряли немало техники, а местное население активно занимается самоэвакуацией.
Главные тезисы
- Украинские войска взяли в плен российских окупантов, среди которых есть срочники.
- Армия РФ понесла существенные потери, в том числе были сбиты два вертолета.
- Местные жители начали самостоятельную эвакуацию из-за недоверия к местным властям.
Что происходит в Курской области — последние подробности
Во время боев за приграничные поселки Курской области РФ украинские воины взяли в плен по меньшей мере 6 российских оккупантов
Согласно последним данным, по крайней мере несколько из них — срочники. В сети уже опубликовали видеоподтверждение.
Российские оппозиционные СМИ утверждают, что среди плененных — 22-летний срочник Даниил Колесников из Ровеньского района Белгородской области и 21-летний срочник Максим Хямяляйнен из города Инта Республики Коми.
Оба находились на позициях оккупационной армии в приграничном городе Суджа, где сейчас продолжаются бои.
Армия РФ несет существенные потери
Согласно последним данным, во время боев в Курской области украинские силы сбили российский вертолет Ка-52.
Еще один вертолет оккупантов удалось уничтожить над Сумской областью.
В Кореневском районе Курской области было ранено не менее 15 бойцов подразделения "Ахмат". Со временем появилась информация, что количество раненых постоянно растет.
Все они "рассредоточились" (разбежались) во время первых ударов и войска ВСУ прошли вглубь района.
Следует также отметить, что местное население самостоятельно эвакуировалось, то есть гражданских никто не вывозил из-под обстрелов. Организованно выехали только работники администраций и сельсоветов.
Один из российских телеграмм-каналов пишет, что таких сражений, которые сейчас продолжаются на Курщине, не было никогда ранее.
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