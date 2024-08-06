Нас бросили. В России паника после прорыва границы — фото и видео

Ситуация в Курской области РФ после прорыва границы украинскими силами существенно обострилась. Российские оккупанты уже потеряли немало техники, а местное население активно занимается самоэвакуацией.

Что происходит в Курской области — последние подробности

Во время боев за приграничные поселки Курской области РФ украинские воины взяли в плен по меньшей мере 6 российских оккупантов

Согласно последним данным, по крайней мере несколько из них — срочники. В сети уже опубликовали видеоподтверждение.

Российские оппозиционные СМИ утверждают, что среди плененных — 22-летний срочник Даниил Колесников из Ровеньского района Белгородской области и 21-летний срочник Максим Хямяляйнен из города Инта Республики Коми.

Оба находились на позициях оккупационной армии в приграничном городе Суджа, где сейчас продолжаются бои.

Бросили, забили на нас просто... "Сдохнут, так сдохнут”, — пожаловался один из пленных. Поделиться

Армия РФ несет существенные потери

Согласно последним данным, во время боев в Курской области украинские силы сбили российский вертолет Ка-52.

Еще один вертолет оккупантов удалось уничтожить над Сумской областью.

В Кореневском районе Курской области было ранено не менее 15 бойцов подразделения "Ахмат". Со временем появилась информация, что количество раненых постоянно растет.

Все они "рассредоточились" (разбежались) во время первых ударов и войска ВСУ прошли вглубь района.

Как отмечают местные жители, недоверие к местным властям огромно, жители говорили главам районов открыто: «Вы нам не говорите правду». После первых ударов по внутренним чатам местных жителей начала распространяться информация о том, что на улицах украинские танки. Это привело к сильной панике, — пишет оппозиционный российский телеграмм-канал "ВЧК-ОГПУ". Поделиться

Следует также отметить, что местное население самостоятельно эвакуировалось, то есть гражданских никто не вывозил из-под обстрелов. Организованно выехали только работники администраций и сельсоветов.

Один из российских телеграмм-каналов пишет, что таких сражений, которые сейчас продолжаются на Курщине, не было никогда ранее.