NASA бьет тревогу из-за приближения новой аномалии

Аномальная деформация магнитного поля Земли может стать новым серьезным вызовом нашей планете и ее развития. Первые под удар попадут спутники, космические аппараты и электронные системы на орбите.

С какими проблемами может столкнуться человечество

Американское агентство NASA официально подтвердило, что находится в состоянии повышенной готовности.

По словам астрономов, аномалия не представляет прямой угрозы для жизни на поверхности Земли, однако повлияет на происходящее в космосе.

Команда NASA располагает доказательствами того, что Южно-Атлантическая магнитная аномалия (ЮАМА) не только растет, но и приближается к территории Северной Америки.

Фото: NASA

Что важно понимать, она простирается над частью Южной Америки и юго-западной Африкой.

Магнитное поле действует как барьер против высокоэнергетических солнечных частиц. В регионе, охватывающем части Бразилии, Парагвая, Аргентины и Южной Атлантики, этот щит становится слабее. Для оборудования, вращающегося вокруг Земли, включая спутники и МКС, это будет означать большее влияние радиации и больший риск технических сбоев. Поделиться

По словам специалистов, ЮАМА не является статической аномалией, а значит, она будет менять форму, интенсивность и положение.