NASA бьет тревогу из-за приближения новой аномалии
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

NASA бьет тревогу из-за приближения новой аномалии

С какими проблемами может столкнуться человечество
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Источник:  online.ua

Аномальная деформация магнитного поля Земли может стать новым серьезным вызовом нашей планете и ее развития. Первые под удар попадут спутники, космические аппараты и электронные системы на орбите.

Главные тезисы

  • Магнитная аномалия Земли может скоро приблизиться к Северной Америке.
  • Она не статистическая, а значит — будет меняться со временем.

С какими проблемами может столкнуться человечество

Американское агентство NASA официально подтвердило, что находится в состоянии повышенной готовности.

По словам астрономов, аномалия не представляет прямой угрозы для жизни на поверхности Земли, однако повлияет на происходящее в космосе.

Команда NASA располагает доказательствами того, что Южно-Атлантическая магнитная аномалия (ЮАМА) не только растет, но и приближается к территории Северной Америки.

Фото: NASA

Что важно понимать, она простирается над частью Южной Америки и юго-западной Африкой.

Магнитное поле действует как барьер против высокоэнергетических солнечных частиц. В регионе, охватывающем части Бразилии, Парагвая, Аргентины и Южной Атлантики, этот щит становится слабее. Для оборудования, вращающегося вокруг Земли, включая спутники и МКС, это будет означать большее влияние радиации и больший риск технических сбоев.

По словам специалистов, ЮАМА не является статической аномалией, а значит, она будет менять форму, интенсивность и положение.

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