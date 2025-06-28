NASA бьет тревогу из-за приближения новой аномалии

Аномальная деформация магнитного поля Земли может стать новым серьезным вызовом нашей планете и ее развития. Первые под удар попадут спутники, космические аппараты и электронные системы на орбите.
Главные тезисы
- Магнитная аномалия Земли может скоро приблизиться к Северной Америке.
- Она не статистическая, а значит — будет меняться со временем.
С какими проблемами может столкнуться человечество
Американское агентство NASA официально подтвердило, что находится в состоянии повышенной готовности.
По словам астрономов, аномалия не представляет прямой угрозы для жизни на поверхности Земли, однако повлияет на происходящее в космосе.
Команда NASA располагает доказательствами того, что Южно-Атлантическая магнитная аномалия (ЮАМА) не только растет, но и приближается к территории Северной Америки.
Что важно понимать, она простирается над частью Южной Америки и юго-западной Африкой.
По словам специалистов, ЮАМА не является статической аномалией, а значит, она будет менять форму, интенсивность и положение.
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