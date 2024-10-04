НАТО не будет этого делать. Пентагон категорически ответил на призыв Зеленского

Минобороны США отвергло предложение украинского лидера Владимира Зеленского, который призвал НАТО помочь Украине сбивать российские ракеты.
Главные тезисы
- Пентагон объяснил, почему отверг идею Владимира Зеленского.
- Украинский лидер настаивает на внедрении систем противовоздушной обороны, подобных израильским, для обеспечения безопасности страны.
- Пентагон утверждает, что НАТО не будет перехватывать ракеты над Украиной аналогично мерам в Израиле.
Пентагону не понравилась идея Зеленского
С заявлением по этому поводу выступила заместительница представителя Минобороны Сабрина Сингх.
Она подчеркнула, что НАТО не будет перехватывать ракеты и беспилотники над Украиной, как это делает над Израилем.
Сабрина Сингх также обратила внимание на то, что украинские воины крайне успешно используют средства противовоздушной обороны и другие возможности, чтобы продолжать отвоевывать свою территорию.
По ее словам, американский лидер Джо Байден взял на себя обязательство, что Соединенные Штаты не будут вступать в войну РФ против Украины, однако будут продолжать помогать Киеву столько, сколько потребуется.
Что Зеленский предложил НАТО
3 октября глава государства Владимир Зеленский провел первую официальную встречу с новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Они подробно обсудили усиление ПВО, членство Украины в НАТО. Кроме того, президент Украины призвал членов Альянса к совместной защите неба, как в Израиле.
По убеждению Владимира Зеленского, Украина может внедрить системы противовоздушной обороны, подобные действующим в настоящее время в Израиле.
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