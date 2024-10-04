НАТО не будет этого делать. Пентагон категорически ответил на призыв Зеленского
Категория
Политика
Дата публикации

НАТО не будет этого делать. Пентагон категорически ответил на призыв Зеленского

Минобороны США
Пентагон
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Минобороны США отвергло предложение украинского лидера Владимира Зеленского, который призвал НАТО помочь Украине сбивать российские ракеты.

Главные тезисы

  • Пентагон объяснил, почему отверг идею Владимира Зеленского.
  • Украинский лидер настаивает на внедрении систем противовоздушной обороны, подобных израильским, для обеспечения безопасности страны.
  • Пентагон утверждает, что НАТО не будет перехватывать ракеты над Украиной аналогично мерам в Израиле.

Пентагону не понравилась идея Зеленского

С заявлением по этому поводу выступила заместительница представителя Минобороны Сабрина Сингх.

Она подчеркнула, что НАТО не будет перехватывать ракеты и беспилотники над Украиной, как это делает над Израилем.

Мы говорим о двух очень разных ландшафтах и полях боя. Президент в самом начале, когда Россия вторглась в Украину, поручил этому департаменту обеспечить Украину тем, что ей нужно на поле боя, — заявила спикер.

Сабрина Сингх также обратила внимание на то, что украинские воины крайне успешно используют средства противовоздушной обороны и другие возможности, чтобы продолжать отвоевывать свою территорию.

По ее словам, американский лидер Джо Байден взял на себя обязательство, что Соединенные Штаты не будут вступать в войну РФ против Украины, однако будут продолжать помогать Киеву столько, сколько потребуется.

Что Зеленский предложил НАТО

3 октября глава государства Владимир Зеленский провел первую официальную встречу с новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Они подробно обсудили усиление ПВО, членство Украины в НАТО. Кроме того, президент Украины призвал членов Альянса к совместной защите неба, как в Израиле.

Мы видим, что одной из главных причин дефицита безопасности в небе Украины, и в частности рядом с границами НАТО — наших соседей, является дефицит решений о совместной работе, совместной защите. То, что работает в небе Ближнего Востока и помогает обороне Израиля, может работать и в небе нашей части Европы — в Украине, помогая спасать жизнь. Есть специальные технические решения, есть вполне действенная тактика.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По убеждению Владимира Зеленского, Украина может внедрить системы противовоздушной обороны, подобные действующим в настоящее время в Израиле.

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