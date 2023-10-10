НАТО ограничено в ответе на действия России в Черном море — Bloomberg

Российские атаки заставляют корабли с украинским зерном идти по новому маршруту вдоль береговой линии Румынии. А это приближает угрозу атак к берегам НАТО.

НАТО ищет возможность ответить на действия РФ в Черном море

Североатлантический альянс ограничен в реакциях на действия Российской Федерации в Черном море. И чувствует, что нет эффективных инструментов, которые не приведут к прямой эскалации.

Как пишет Bloomberg, на заднем дворе НАТО возникает все более сложная проблема: как противостоять последствиям российской войны, не вызывая при этом эскалации.

Российские атаки заставляют корабли с украинским зерном идти по новому маршруту вдоль береговой линии Румынии. А это приближает угрозу атак к берегам НАТО. На прошлой неделе румынские радары обнаружили вторжение беспилотника, а Болгария нашла на своей территории обломки дронов.

В настоящее время НАТО рассматривает инциденты как казусы. Однако, по словам одного дипломата, на этой неделе этот вопрос будет подниматься на встрече министров обороны в Брюсселе.

По словам высокопоставленного представителя правительства США, союзники НАТО пытаются получить больше информации об инцидентах с обломками дронов и предупреждают Москву о рисках эскалации. Кроме других провокаций, недавние инциденты вызывают вопрос, достаточны ли активы НАТО в Черном море для предотвращения нападений.

Европейский дипломат на условиях анонимности отметил, что НАТО сталкивается с противником, упорным на Черноморском театре военных действий, в результате чего союзники чувствуют, что возможности, не вызывающие эскалацию, ограничены.

В отличие от Арктики и Балтики, где Россия окружена странами НАТО, из шести стран, имеющих выход к Черному морю, членами альянса являются только Румыния, Болгария и Турция.

Что касается ударов Украины по России, французский чиновник сообщил изданию, что союзники должны быть готовы к беспорядочным атакам вражеских сил в регионе, назвав их похожими на непрерывные укусы комара.

Как НАТО планирует противостоять России

По словам главы Военного комитета Альянса, адмирала Роба Бауэра, на саммите НАТО в Вильнюсе были утверждены региональные планы по защите от агрессии РФ и террористических группировок.

Бауэр подчеркнул, что такие региональные планы были разработаны командующими объединенных сил под руководством Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе.

Он отметил, что эти планы направлены на защиту Альянса от ключевых угроз, в частности России и террористов.

Он подчеркнул, что во время саммита НАТО в Мадриде было принято решение об увеличении военных групп на восточном фланге Альянса, в частности, на территории Польши и в странах Балтии.

Таким образом, в дополнение к уже существующим 4 группам в Польше и странах Балтии было создано еще 4 - в Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии.

Кроме того, в течение года четыре таких боевых группы усилены с батальонного до бригадного уровня.

Бауэр также отметил, что было принято решение об увеличении численности сил быстрого реагирования до 300 тысяч военных, способных провести развертывание в течение месяца.

По его словам, такое количество военнослужащих должно быть достаточным для НАТО в случае начала "большого конфликта с Россией".

Кроме того, он высказался о необходимости наращивания производственных мощностей промышленностью, что потребует значительных инвестиций.

Как заявил Бауэр, полномасштабная военная агрессия РФ против Украины продемонстрировала необходимость для НАТО в наращивании интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны.

Он высказал мнение, что в ближайшие 10 лет большинство стран-членов Альянса будут направлять "огромные инвестиции" в усиление своих способностей ПВО.