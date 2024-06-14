НАТО разместит в Финляндии штаб сухопутных войск

14 июня министр обороны Финляндии Антти Хакканен после заседания НАТО в Брюсселе заявил, что его страна разместит у себя новое сухопутное командование Североатлантического союза.
Главные тезисы
- Финляндия разместит на своей территории новое сухопутное командование НАТО для управления наземными операциями на севере Европы и Скандинавии.
- Страны-члены НАТО поддержали ключевые цели интеграции Финляндии в Североатлантический союз.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг не получил поддержки от стран блока по плану финансирования Украины.
- Планы размещения командования и количество войск НАТО в Финляндии пока не разглашены из-за недостаточной детализации.
Количество войск НАТО, размещенных в Финляндии, пока не разглашается
Глава Минобороны отметил, что все страны-члены Альянса дали свое политическое согласие на ключевые цели Финляндии по ее интеграции в НАТО.
Глава Минобороны добавил, что все страны-члены НАТО дали свое политическое согласие на ключевые цели Финляндии по интеграции в Альянс.
По его словам, финское командование НАТО будет управлять наземными военными операциями на севере Европы и в Скандинавии.
Точное расположение командования и количество войск НАТО, которые будут размещены в Финляндии, пока не разглашается, поскольку детальное планирование еще не завершено.
Хакканен отметил, что в новой командной структуре НАТО все североевропейские страны будут подчиняться Объединенному командованию ОВС НАТО в Норфолке, базирующемуся в США и ориентированному на оборону Северной Атлантики, вместо того, чтобы новые члены НАТО Финляндия и Швеция оставались под командованием НАТО в Брунсуме. Нидерландах, которое ориентировано на восток.
В НАТО не поддержали идею Столтенберга по Украине
По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, министры обороны стран блока до сих пор не одобрили план финансирования Украины, предусматривающий выделение ежегодной помощи в размере 40 млрд евро.
Генеральный секретарь НАТО официально подтвердил, что члены блока продолжат согласовывать позицию по этому вопросу до саммита в Вашингтоне.
Как стало известно, Столтенберг отказался от идеи создания пятилетнего фонда военной помощи Украине.
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