НАТО разместит в Финляндии штаб сухопутных войск

14 июня министр обороны Финляндии Антти Хакканен после заседания НАТО в Брюсселе заявил, что его страна разместит у себя новое сухопутное командование Североатлантического союза.

Количество войск НАТО, размещенных в Финляндии, пока не разглашается

Глава Минобороны отметил, что все страны-члены Альянса дали свое политическое согласие на ключевые цели Финляндии по ее интеграции в НАТО.

В Финляндии будет размещено командование НАТО и будут присутствовать сухопутные войска, — отметил Хакканен. Поделиться

Глава Минобороны добавил, что все страны-члены НАТО дали свое политическое согласие на ключевые цели Финляндии по интеграции в Альянс.

По его словам, финское командование НАТО будет управлять наземными военными операциями на севере Европы и в Скандинавии.

Точное расположение командования и количество войск НАТО, которые будут размещены в Финляндии, пока не разглашается, поскольку детальное планирование еще не завершено.

Хакканен отметил, что в новой командной структуре НАТО все североевропейские страны будут подчиняться Объединенному командованию ОВС НАТО в Норфолке, базирующемуся в США и ориентированному на оборону Северной Атлантики, вместо того, чтобы новые члены НАТО Финляндия и Швеция оставались под командованием НАТО в Брунсуме. Нидерландах, которое ориентировано на восток.

В НАТО не поддержали идею Столтенберга по Украине

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, министры обороны стран блока до сих пор не одобрили план финансирования Украины, предусматривающий выделение ежегодной помощи в размере 40 млрд евро.

Генеральный секретарь НАТО официально подтвердил, что члены блока продолжат согласовывать позицию по этому вопросу до саммита в Вашингтоне.

Нам еще предстоит выполнить работу над согласованием наших позиций относительно объема долгосрочной финансовой помощи и вступления Украины в саммит в Вашингтоне. Йенс Столтенберг Генсек НАТО

Как стало известно, Столтенберг отказался от идеи создания пятилетнего фонда военной помощи Украине.