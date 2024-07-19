Не контрнаступление. Эксперты предлагают Украине альтернативный вариант разгрома РФ

Как отмечают аналитики Royal United Services Institute (RUSI), ситуация на поле боя сложилась таким образом, что ВСУ придется потратить слишком много драгоценного времени на подготовку к мощному контрнаступлению, поэтому нужно искать другие способы, чтобы остановить РФ.

Украина должна попытаться уничтожить Россию изнутри

Эксперты обращают внимание на то, что способность нелегитимного президента РФ продолжать войну против Украины опирается на финансы, идущие на зарплату солдатам и производство нового оружия.

А это значит, что ВСУ крайне важно и дальше наносить дальнобойные удары по предприятиям и инфраструктуре, которые являются генераторами доходов бюджета РФ.

Эти удары должны идти наряду с продолжающимся усилением санкций против РФ со стороны западных стран. Параллельно с этим необходимо стимулировать среди граждан РФ недоверие к рублю с целью разгона инфляции, а в целом — к Кремлю и местным властям путем демонстрации наглядной стоимости войны для россиян, — отмечает команда RUSI. Поделиться

На фоне реализации этого плана также крайне важно обучать новых солдат, соответственно их оснащать, готовить гораздо дольше и качественнее с учетом реалий поля боя и готовности действовать в четком взаимодействии на общебригадном и корпусном уровнях.

Что известно о ситуации на фронте по состоянию на 19 июля

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 130 боевых столкновений.

Армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара четырьмя ракетами, 73 авиационных удара, применив, в частности, 101 КАБ.

Кроме того, сообщается, что враг совершил 4675 обстрелов, 139 из них — из реактивных систем залпового огня.