Не только миллион дронов. Украина произведет тысячи ударных беспилотников с большей дальностью

В Украине в 2024 году планируется изготовить миллион FPV дронов, более 10 тысяч ударных дронов средней дальности полета и более тысячи дронов с дальностью от 1 000 км.

Сколько и какие дроны изготовят в Украине

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что Украина в следующем году произведет миллион дронов. И это речь только о FPV дронах.

Уже в декабре мы производим более 50 тысяч FPV дронов. Кроме FPV дронов мы уже способны произвести в следующем году более 10 тысяч ударных дронов средней дальности (сотни км), и 1000+ дронов с дальностью за 1000 км, – отметил министр. Поделиться

Министр добавил, что "все производственные возможности готовы". Уже начинается "контрактация на 2024 год".

Производство дронов в Украине.

С начала полномасштабного вторжения в Россию Украина постепенно наращивает свое производство оружия.

Украинские специалисты приступили к серийному производству аналогов иранских дронов-камикадзе "Шахед".

В начале декабря Министерство обороны завершило тестирование тактических средств радиопомех баражирующим боеприпасам и FPV-дронам, разработанным отечественными предприятиями.

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции пообещал, что Украина в следующем году совершит настоящий прорыв в производстве дронов. Зеленский заявил, что миллион украинских беспилотников будет произведен в 2024 году.