Не только миллион дронов. Украина произведет тысячи ударных беспилотников с большей дальностью

В Украине в 2024 году планируется изготовить миллион FPV дронов, более 10 тысяч ударных дронов средней дальности полета и более тысячи дронов с дальностью от 1 000 км.
Сколько и какие дроны изготовят в Украине
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что Украина в следующем году произведет миллион дронов. И это речь только о FPV дронах.
Министр добавил, что "все производственные возможности готовы". Уже начинается "контрактация на 2024 год".
Производство дронов в Украине.
С начала полномасштабного вторжения в Россию Украина постепенно наращивает свое производство оружия.
Украинские специалисты приступили к серийному производству аналогов иранских дронов-камикадзе "Шахед".
В начале декабря Министерство обороны завершило тестирование тактических средств радиопомех баражирующим боеприпасам и FPV-дронам, разработанным отечественными предприятиями.
19 декабря президент Украины Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции пообещал, что Украина в следующем году совершит настоящий прорыв в производстве дронов. Зеленский заявил, что миллион украинских беспилотников будет произведен в 2024 году.
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