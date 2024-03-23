Небесная казнь для окупантов. В СБУ подытожили масштабы потерь армии РФ

В Службе безопасности Украины было названо количество ликвидированного оружия с начала полномасштабного вторжения.
В СБУ назвали потери армии РФ
С начала полномасштабного вторжения СБУ уничтожила:
▪️ 809 танков;
▪️ 1298 БМП;
▪️ 674 артиллерийских систем;
▪️ 432 систем РЭР/РЭБ и ПВО.
Сырский показал наиболее яркие эпизоды уничтожения техники армии РФ
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский показал яркие эпизоды уничтожения российской техники и вооружения.
Яркие эпизоды уничтожения вражеской техники и вооружения. Наши бойцы не дают врагу реализовать его планы, — отметил главнокомандующий в описании к видео.
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