Небесная казнь для окупантов. В СБУ подытожили масштабы потерь армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Небесная казнь для окупантов. В СБУ подытожили масштабы потерь армии РФ

СБУ
всу
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В Службе безопасности Украины было названо количество ликвидированного оружия с начала полномасштабного вторжения.

В СБУ назвали потери армии РФ

Вдохновившись филигранной работой спецназовцев Службы безопасности Украины, певица Злата Огневич перепела свой хит «Сладкая кара». Теперь он звучит как «Небесная казнь», ведь воины Службы каждый день «доставляют» справедливое наказание захватчикам, — написали в СБУ.

С начала полномасштабного вторжения СБУ уничтожила:

▪️ 809 танков;

▪️ 1298 БМП;

▪️ 674 артиллерийских систем;

▪️ 432 систем РЭР/РЭБ и ПВО.

В этом списке куча "аналоговнетной" российской техники: ПВО "Триумф", ТОС "Солнцепек", ЗРК "С-300ВМ" и "ТОР-М2", Т-90 "Прорыв", БМПТ "Терминатор", — добавили военные.

Сырский показал наиболее яркие эпизоды уничтожения техники армии РФ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский показал яркие эпизоды уничтожения российской техники и вооружения.

Яркие эпизоды уничтожения вражеской техники и вооружения. Наши бойцы не дают врагу реализовать его планы, — отметил главнокомандующий в описании к видео.

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