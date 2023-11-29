Нетаньяху заявил о возобновлении боевых действий в Газе по возвращении заложников

Израиль продолжит боевые действия против боевиков ХАМАС в секторе Газа. Это произойдет после того, как возврат заложников во время текущего режима прекращения огня завершится.
Израиль возобновит боевые действия по возвращении заложников
Он рассказал, что с начала войны поставил перед собой три цели: уничтожение ХАМАСа, возвращение всех заложников и обеспечение того, чтобы Газа никогда больше не представляла угрозы Израилю. Такие цели остаются в силе.
Нетаньяху напомнил, что за последнюю неделю Израиль добился возвращения десятков заложников. Это "казалось фантастикой" еще неделю назад, отметил он.
Режим перемирия
Напомним, в пятницу, 24 ноября, Израиль и ХАМАС начали режим прекращения огня. Боевики согласились отпустить около 50 заложников.
После этого стороны конфликта договорились, что продлят перемирие еще на два дня с условием освобождения еще большего количества заложников.
В Израиле уже не раз уверяли, что продолжат боевые действия после завершения перемирия.
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