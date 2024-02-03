Нехватка боеприпасов у ВСУ. Аналитики предупредили украинцев о возможных последствиях

Как считают в ISW, серьезные проблемы с боеприпасами могут заставить руководство ВСУ принять непростое решение о приоритетности определенных участков фронта. Вполне возможно, что Украине придется выбирать, где территориальные поражения наименее разрушительны.

ВСУ могут отойти с определенных участков фронта из-за нехватки боеприпасов

Американский Институт изучения войны обращает внимание на то, что нехватка артиллерийских боеприпасов препятствует реализации украинских оперативных планов.

Кроме того, указано, что армия РФ уже использует в своих целях эту проблему ВСУ на фронте.

Фото: understandingwar.org

Что важно понимать, ранее российские оккупанты создавали стационарные артиллерийские огневые позиции с конца 2022 по начало 2023 года, когда нехватка боеприпасов блокировала украинские возможности контрбатарейной борьбы.

По словам американских аналитиков, солдаты РФ начали концентрировать свою артиллерию подобным образом в течение прошедшего месяца.

Это еще раз подтверждает тот факт, что бойцы ВСУ снова столкнулись с нехваткой артиллерийских боеприпасов.

В ГУР обращают внимание на то, что армия Украины иногда может наносить удары по российской артиллерии, однако кардинально это не меняет ситуацию.

Из-за нехватки боеприпасов у ВСУ уже страдает гражданское население Украины

Как сообщают украинские разведчики, отсутствие контрбатарейного огня со стороны украинских войск позволяет российской артиллерии в значительной степени уничтожать населенные пункты, что практически делает невозможным оборону населенных пунктов украинскими силами.

Главное управление разведки заявило, что многим украинским беспилотникам не хватает дальности полета для поражения многочисленных российских артиллерийских установок на расстоянии от 15 до 24 километров от линии фронта.

Ни официальный Киев, ни его партнер не скрывают, что нехватка боеприпасов крайне серьезная проблема для ВСУ, которая может иметь много негативных последствий.