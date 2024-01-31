Нехватка боеприпасов у ВСУ. Кулеба описал пути решения проблемы

По словам шефа украинской дипломатии Дмитрия Кулебы, сейчас официальный Киев работает над разными сценариями получения необходимых боеприпасов.
Снарядный голод не остановит Украину во время войны с РФ
По словам главы МИД, нет никакой ситуации, у которой нет решения.
Дипломат обращает внимание на то, что какой бы ни была для партнеров цена поддержки официального Киева, цена разрешения ситуации в мире в случае, если наша страна терпит поражение, будет значительно выше.
ЕС не сможет обеспечить Украину достаточным количеством боеприпасов
Согласно данным Bloomberg, официальный Брюссель не сможет предоставить обещанный миллион снарядов Украине до 1 марта 2024 года.
Журналисты предупреждают, что к этому времени у стран ЕС наберется всего 600 тысяч боеприпасов.
Недавно канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал европейские страны увеличить объемы поставок вооружений Украине, опасаясь, что помощь США может прекратиться.
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