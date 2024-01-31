Нехватка боеприпасов у ВСУ. Кулеба описал пути решения проблемы

По словам шефа украинской дипломатии Дмитрия Кулебы, сейчас официальный Киев работает над разными сценариями получения необходимых боеприпасов.

Снарядный голод не остановит Украину во время войны с РФ

По словам главы МИД, нет никакой ситуации, у которой нет решения.

Если мы не получим достаточное количество боеприпасов с одного места, мы работаем над другим, откуда их можно получить, – объяснил Дмитрий Кулеба. Поделиться

Дипломат обращает внимание на то, что какой бы ни была для партнеров цена поддержки официального Киева, цена разрешения ситуации в мире в случае, если наша страна терпит поражение, будет значительно выше.

ЕС демонстрирует свою способность принимать большие решения самостоятельно, и это хорошо. Мы также продолжаем работать с обеими партиями в США, чтобы убедиться, что необходимые решения будут приняты, – подчеркнул глава МИД Украины. Поделиться

ЕС не сможет обеспечить Украину достаточным количеством боеприпасов

Согласно данным Bloomberg, официальный Брюссель не сможет предоставить обещанный миллион снарядов Украине до 1 марта 2024 года.

Журналисты предупреждают, что к этому времени у стран ЕС наберется всего 600 тысяч боеприпасов.

Встреча министров обороны в Брюсселе на этой неделе, возможно, попытается подсчитать другие поставки, чтобы увеличить общий объем, но все равно не достигнет цели 1 миллиона, установленных в прошлом году, — сказано в сообщении. Поделиться

Недавно канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал европейские страны увеличить объемы поставок вооружений Украине, опасаясь, что помощь США может прекратиться.