Ночная атака РФ на Украину. Силы ПВО сбили 13 вражеских "шахедов"

В ночь с 25 на 26 декабря русские войска атаковали Украину 19 ударными дронами. Силы ПВО уничтожили 13 "шахедов".

Воздушные силы озвучили результаты ночной работы ПВО

Как отмечают военные, вечером 25 декабря и ночью 26 защитников сбили 13 из 19 вражеских "Шахедов".

Беспилотники россияне запускали из районов Балаклава – Крым и Приморско-Ахтарь – РФ.

Воздушные силы отмечают, что в результате противовоздушного боя уничтожили 13 ударных БПЛА "Shahed-136/131" в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областей.

Также ночью 26 декабря около 02:30 тактическая авиация Воздушных Сил атаковала крылатыми ракетами крупный десантный корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск" в Феодосийском районе.

Последствия ночной атаки РФ

В ночь на 26 декабря российский ударный дрон попал в одно из промышленных предприятий Николаева и по открытой территории одного из инфраструктурных объектов в районе Одессы.

Силы обороны юга Украины сообщили, что в эту ночь российские оккупационные войска атаковали юг Украины с временно оккупированного Крыма и восточного побережья Азовского моря.

За две волны атак протяженностью 2 и 4 часа украинским подразделениям противовоздушной обороны удалось уничтожить 9 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136": по 4 в Одесской и Николаевской областях и 1 в Херсонской области.

В Одесском районе враг попал по открытой территории одного из инфраструктурных объектов. Возникший пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали.

В Николаевской области попаданием в промышленный объект повреждены складские здания. Пострадавшие не зафиксированы.

Несмотря на 4 сбитых дрона в Николаевской области в Николаеве враг попал беспилотником по одному из промышленных предприятий, зафиксировано повреждение складских зданий. Информация о пострадавших не поступала.